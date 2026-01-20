ترمپ همچنان بر ضرورت کنترول گرینلند توسط امریکا تاکید می ‌کند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز گذشته در یک سلسله پست‌ها در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در موقعیتی قرار دارد که می‌ تواند صلح و امنیت گرینلند و منطقه قطب شمال را که برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است، تضمین کند.

این پیام ‌ها در خلال گفتگوهای داغ بین مقام های امریکایی و اروپایی در حالی منتشر می ‌شود که مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس در انتظار ورود رییس جمهور است.

قرار است رییس جمهور ترمپ، روز چهارشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخنرانی ایراد کند که بهبود اقتصادی ایالات متحده و تاثیر تعرفه های متقابل اعمال شده توسط حکومت به رهبری وی بر برخی از شرکای تجارتی ایالات متحده، در محراق آن قرار داشته باشد.

رییس جمهور از کشورهای اروپایی خواسته است که مخالفت خود را با کنترول گرینلند، جزیرۀ استراتیژیک قطب شمال توسط ایالات متحده کنار بگذارند.

آقای ترمپ گفت که پس از یک تماس "بسیار خوب" در مورد این موضوع، در داووس با مارک روته، منشی عمومی ناتو، دیدار خواهد کرد تا در مورد گرینلند گفتگو کند.

روته اوایل این هفته گفت: "ما به کار روی این موضوع ادامه خواهیم داد و مشتاقانه منتظر دیدار او در داووس در اواخر این هفته استم."

علاوه بر این، انتونیو کوستا، رییس شورای اروپا گفت که قرار است این هفته یک جلسه ویژه شورای اروپا را در رابطه با تنش‌ ها پیرامون گرینلند تشکیل دهد.

انا کیلی، معاون سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه در ایمیلی به صدای امریکا گفت: " رییس جمهور ترمپ معتقد است که گرینلند یک مکان مهم استراتیژیک است که از نظر امنیت ملی حیاتی است و او مطمین است که اگر ایالات متحده از تهدیدات مدرن در منطقه قطب شمال محافظت کند، به مردم گرینلند خدمات بهتری ارایه خواهد شد ".

اسکات بسینت، وزیر مالیه امریکا، روز دوشنبه در داووس گفت: "[رییس جمهور] معتقد است که گرینلند برای سپر میزاییلی گنبد طلایی ضروری است." بسنیت افزود: "به عنوان عضوی از ناتو، فکر می ‌کنم رییس جمهور نگران است که اگر حمله ‌ای به گرینلند صورت گیرد، از ایالات متحده خواسته شود تا از گرینلند دفاع کند."