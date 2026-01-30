ترمپ: رژیم کیوبا با حمایت از بازیگران متخاصم امنیت امریکا را به خطر می ‌اندازند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا ، روز پنجشنبه رژیم کیوبا را به همسویی با کشورهای متخاصم متعدد و بازیگران بدخواه با میزبانی از قابلیت‌های نظامی و اطلاعاتی آنها متهم کرد.

آقای ترمپ این خبر را در یک فرمان اجرایی اعلام کرد که همچنین وضعیت اضطراری ملی را در کیوبا اعلام می ‌کند و این بازیگران متخاصم را روسیه، چین، ایران و دو گروه تروریستی شرق میانه - حماس و حزب ‌الله معرفی می ‌کند.

رییس جمهور ترمپ گفت: "به عنوان مثال، کیوبا میزبان بزرگترین مرکز اطلاعات سیگنال‌های روسیه در خارج از کشور است که بر سرقت اطلاعات حساس امنیت ملی از ایالات متحده متمرکز است."

وی افزود: "کیوبا پناهگاه امنی برای گروه‌های تروریستی فراملی مانند حزب‌ الله و حماس فراهم می‌ کند و از دشمنان در نیم کره غربی حمایت می ‌کند و تحریم ‌های ایالات متحده و ثبات منطقه‌ ای را تضعیف می‌ کند."

آقای ترمپ گفت رژیم هاوانا مخالفان سیاسی را آزار و شکنجه می‌ دهد، آزادی بیان و مطبوعات را انکار می ‌کند، از بدبختی مردم کیوبا به طور فاسد سود می ‌برد و با گسترش ایدیالوژی کمونیستی در سراسر منطقه، هرج و مرج را تحریک می‌کند.

او در این فرمان اجرایی گفت: "این اقدامات تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شوند و مستلزم واکنش فوری برای محافظت از شهروندان و منافع امریکایی استند."

آقای ترمپ همچنین قول داد که بر اموال کشورهایی که به کیوبا نفت می ‌فروشند یا تأمین می ‌کنند، تعرفه وضع کند.

در یک بیانیه اطلاعاتی قصر سفید آمده است: "این فرمان (اجرایی) یک سیستم تعرفه جدید وضع می ‌کند که به ایالات متحده اجازه می ‌دهد تعرفه ‌های اضافی بر واردات از هر کشوری اعمال کند که به طور "مستقیم یا غیرمستقیم نفت را به کیوبا تأمین می‌ کند."

همچنین به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، و هاوارد لوتنیک، وزیر تجارت، اجازه می‌دهد تا "تمام اقدامات لازم، از جمله صدور قوانین و دستورالعمل‌ها، را برای اجرای سیستم تعرفه و اقدامات مرتبط انجام دهند."

رئیس جمهور ترمپ روز پنجشنبه، در مراسم افتتاحیه یک مستند درباره ملانیا ترمپ، بانوی اول امریکا، به خبرنگاران گفت که کیوبا "قادر به ادامه حیات نخواهد بود."

کیوبا پیش از عملیات نظامی ۳ جنوری امریکا که منجر به دستگیری دیکتاتور نیکولاس مادورو و همسرش شد، برای نفت و پول به ونزویلا متکی بود.

روبیو در جلسه استماعیه سنا در روز چهارشنبه تأیید کرد که قرنطین نفتی ونزویلا توسط امریکا همچنان پابرجاست و اذعان کرد که ایالات متحده خواهان تغییر رژیم در کیوبا است.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تغییر رژیم در کیوبا با استفاده از قدرت ایالات متحده را رد می‌ کند، گفت: "فکر می‌کنم ما دوست داریم شاهد تغییر رژیم در آنجا باشیم. این بدان معنا نیست که ما قصد داریم تغییری ایجاد کنیم، اما دوست داریم شاهد تغییر باشیم."

روبیو گفت که قانون مصوب سال ۱۹۹۶ ایالات متحده به نام قانون هلمز-برتون که تحریم‌هایی را علیه کیوبا اعمال کرده است، برای لغو تحریم‌ها توسط ایالات متحده، مستلزم تغییر رژیم در کیوبا است.

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کیوبا، روز پنجشنبه در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی اکس، اقدامات اخیر ایالات متحده و تحریم‌ های چند دهه ‌ای علیه کشورش را محکوم کرد.