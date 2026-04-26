ترمپ: حدس می زنم هدف مهاجم من بودم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در پیوند به رویداد امنیتی شب گذشته در ضیافت خبرنگاران قصر سفید گفت که حدس می زند هدف مهاجم، او بوده است.

رییس جمهور ترمپ و همسرش میلانیا ترمپ، همراه با معاون رییس جمهور و برخی اعضای کابینه ایالات متحده شنبه شب (۲۵ اپریل) در ضیافت خبرنگاران قصر سفید که در هوتل واشنگتن هیلتن برگزار شده بود، حضور داشتند که یک مرد مسلح در نزدیکی محل برگزاری این ضیافت به ماموران امنیتی تیراندازی کرد.

پس از شنیده شدن صدای تیراندازی، آقای ترمپ و همسرش همراه با مقام های ارشد حکومت ایالات متحده، فوراً توسط ماموران امنیتی از این ضیافت به بیرون محل رویداد انتقال داده شدند.

مقام ها ساعاتی پس از این رویداد از بازداشت فرد مهاجم خبر دادند و گفتند که مهاجم یک مرد ۳۱ ساله به اسم کول توماس الن و باشنده ایالت کالیفرونیا است.

جینن پیرو، سارنوال واشنگتن دی سی گفت که مرد مظنون به ارتکاب دو فقره جرم – استفاده از سلاح در جریان خشونت، و حمله بر مامور امنیتی فدرال با استفاده از سلاح خطرناک – متهم شده است.

خانم پیرو افزود که قرار است فرد مهاجم روز دوشنبه (۲۷ اپریل) تفهیم اتهام شود و انتظار می رود اتهامات بیشتر بر او وارد شود.

لحظاتی پس از وقوع این رویداد، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در یک نشست خبری که در قصر سفید برگزار شد، اشتراک کرد و در مورد این رویداد به خبرنگاران معلومات داد.

او گفت که مهاجم با چندین سلاح مجهز بود و در یک محل بازرسی امنیتی در هوتل واشنگتن هیلتن به تیراندازی شروع کرد اما ماموران امنیتی توانستند جلو ورود او را به سالون برگزاری ضیافت خبرنگاران قصر سفید بگیرد.

آقای ترمپ افزود که در این رویداد به یک منسوب امنیتی شلیک شد که در وضعیت خوب به سر می برد.

رییس جمهور ترمپ همچنان گفت که به باور او، رویداد تیراندازی توسط فرد مهاجم "یک اقدام انفرادی" است و به نظر او این رویداد ربطی به جنگ امریکا با ایران ندارد.

در طول دو سال گذشته، این سومین بار است که بر دونالد ترمپ حمله می شود.

زمانیکه که آقای ترمپ در جولای سال ۲۰۲۴ مصروف مبارزات انتخاباتی در شهر بتلر ایالات پنسلونیا بود، مورد حمله یک مهاجم قرار گرفت و سپس در سپتمبر همان سال نیز یک مهاجم تلاش کرد در اقامتگاه او در شهر پام بیچ ایالت فلوریدا به او حمله کند.

چشم دید خبرنگار صدای امریکا از محل رویداد

مایکل لیپین، خبرنگار صدای امریکا که در ضیافت خبرنگاران قصر سفید در هوتل واشنگتن هیلتن و حین وقوع رویداد حضور داشت، در مورد چشم دید خود گفت: "مصروف صرف غذا بودیم که چند صدای بلند به گوش رسید، همه کسانیکه دور من بودند، فوراً خم شدند و خود را به روی زمین انداختند... همه چیز بسیار سریع اتفاق افتاد و کمی ناآرام کننده بود. هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی افتاده است."

لیپین افزود:"دیدم که ماموران امنیتی سلاح های خود را به دست گرفته و در بخش های از سالون می دویدند. آنان برخی از [مقامات] را به سوی دروازه های ورودی سالون همرایی می کردند."

این نخستین بار بود که دونالد ترمپ به حیث رییس جمهور ایالات متحده در ضیافت خبرنگاران قصر سفید اشتراک کرد.

این ضیافت همه ساله توسط اتحادیه خبرنگاران قصر سفید که متشکل از خبرنگاران موظف برای پوشش خبری قصر سفید و فعالیت های رییس جمهور ایالات متحده اند، برگزار می شود.