ترمپ برنامه قرعه ‌کشی گرین کارت را به تعلیق درآورد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، پس از آن برنامۀ قرعه کشی گرین کارت [کارت اقامت دایمی] را به حالت تعلیق درآورد که مظنون گلوله باری های اخیر در دانشگاه براون و انستیتوت تکنالوژی مسیچوسیتس، با استفاده از آن قرعه کشی ها به ایالات متحده آمده بود.

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحدۀ امریکا، با انتشار پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که فرد مظنون به نام کلودیو مانویل نوس والنتا، تبعۀ پرتگال، "در سال ۲۰۱۷ از طریق برنامۀ ویزه مهاجرتی لاتری - تنوع فرهنگی (DV1) وارد ایالات متحده شد و گرین کارت دریافت کرد. این فرد شرور هرگز نباید در کشور ما اجازه ورود می‌ یافت."

وزیر امنیت داخلی امریکا افزود: " به دستور رییس جمهور ترمپ، من فوراً به دفتر [خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده] دستور می ‌دهم تا برنامه قرعه کشی گرین کارت را متوقف کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ امریکایی دیگری توسط این برنامه فاجعه ‌بار آسیب نمی ‌بیند."

نوس والنتا مظنون به قتل دو دانشجو و زخمی کردن ۹ نفر دیگر در دانشگاه براون در روز شنبه است. او چند روز قبل از آن یک استاد را در (انستیتوت تکنالوژی مسیچوسیتس) نیز به قتل رسانده بود.

مقام ها می ‌گویند مظنون ۴۸ ساله روز پنجشنبه در حالی که با اسلحه خود را زخمی کرده بود مرده پیدا شد.

استناد بر دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحدۀ امریکا "برنامۀ ویزۀ مهاجرتی تنوع فرهنگی، سالانه تا ۵۰ هزار ویزه مهاجرتی فراهم می کرد."

این برنامه بیشتر متوجه اتباع آن کشورهای بود که سطح میزان مهاجرت شان به ایالات متحده پایین است.

این برنامه توسط وزارت خارجه ایالات متحده اداره می‌ شود.