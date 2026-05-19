دونالد ترمپ: به خواست رهبران عرب، حمله بر ایران را به تعویق انداختم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که یک حملهٔ برنامه ریزی شده علیه ایران را به تعویق انداخته است.

ترمپ گفته است که این حمله را که قرار بود روز سه شنبه (۱۹ می) انجام شود، به درخواست رهبران قطر، امارات متحدهٔ عرب و عربستان سعودی، به امید دستیابی به یک توافق با ایران، به تعویق انداخته است.

دونالد ترمپ که روز دوشنبه (۱۸ می) در یک برنامه به خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت: "ما برای انجام یک حمله بسیار بزرگ فردا در حالی آمادگی بودیم. من آن را برای مدتی به تعویق انداخته‌ام، امیدوارم شاید برای همیشه، اما احتمالاً برای مدت کوتاه، چون ما بحث‌های بسیار بزرگی با ایران داشته‌ایم و خواهیم دید که به چه نتیجه‌ای می‌رسند."

ترمپ گفت که "عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر از من خواستند که آیا می‌توانیم آن را برای دو یا سه روز، یک مدت کوتاه، به تعویق بیندازیم، زیرا آنان فکر می‌کنند که به یک توافق بسیار نزدیک شده‌اند".

دونالد ترمپ قبل از این در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نگاشته بود که رهبران کشورهای یاد شده به این باورند که توافق احتمالی با ایران "بسیار مورد قبول ایالات متحده و همه کشورهای شرق میانه و فراتر از آن" خواهد بود.

به گفته ترمپ، براساس این توافق، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

رییس جمهور ترمپ در اشاره به ایران، گفت: "به نظر می‌رسد فرصتی بسیار خوبی وجود دارد که بتوانند به توافق برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران شدید آنها (ایران) انجام دهیم، بسیار خوشحال خواهم شد."

با این حال، ترمپ هشدار داد که به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده که در صورت نرسیدن به یک توافق قابل قبول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای "یک حمله کامل و با مقیاس بزرگ" آماده شوند.

رییس جمهور ایالات متحده این اظهارات را پس از آن بیان داشت که ایران روز دوشنبه تایید کرد که طرح (صلح) خود را از طریق میانجی‌ پاکستانی، با واشنگتن شریک کرده است.

دونالد ترمپ طرح قبلی تهران را رد کرده بود، زیرا به گفتهٔ‌ ترمپ رهبران ایران این ضمانت را نداده بودند که برای دستیابی به سلاح هسته ای تلاش نخواهند کرد.