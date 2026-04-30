ترمپ از فضانوردان آرتمیس ۲ در قصر سفید میزبانی کرد

عمله آرتمیس ۲ پس از تکمیل کردن یک ماموریت ۱۰ روزه گردش به دور ماه ، چند هفته پس از بازگشت به زمین، روز چهارشنبه (۲۹ اپریل) با دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا، در قصر سفید دیدار کردند.

رید وایزمن، ویکتور گلاور، کریستینا کوچ فضانوردان امریکایی و جرمی هنسن فضانورد کانادایی اوایل این ماه تاریخ‌ساز شدند؛ آنان به نخستین انسان‌ها در بیش از ۵۰ سال گذشته تبدیل شدند که در یک پرواز عبوری خیره ‌کننده به دور ماه گردش کردند.

رییس‌جمهور ترمپ از دستاوردهای آن‌ها تمجید کرد و گفت که برای عظمت امریکا به افرادی مثل آنان نیاز است.

دونالد ترمپ گفت: "ما بعضی کسانی را داریم که توجه تمام جهان را به خود جلب کرده‌اند، نه فقط کشور ما بلکه کل جهان ... برای عظمت کشور ما به چنین افرادی نیاز است".

عمله این ماموریت، ریکارد بیشترین فاصله‌ای را که انسان‌ها تاکنون در فضا طی کرده‌ است، به خود ثبت کردند.

تمرکز اصلی این ماموریت آزمایش سفینه فضایی اوریون و یک سیستم راکتی جدید بود که ناسا قصد دارد از آن برای فرستادن فضانوردان به ماه، احتمالاً تا سال ۲۰۲۸، استفاده کند.

برنامه درازمدت ناسا ایجاد یک پایگاه در ماه است، تا ماموریت‌های سرنشین‌دار تقریباً هر شش ماه یک ‌بار به آنجا اعزام شوند.