رییس جمهور ترمپ میزبان نخستین نشست بورد صلح غزه در واشنگتن است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه در واشنگتن دی‌سی میزبان مقامات ارشد بین‌المللی، برای برگزاری نشست افتتاحیه سازمان "بورد صلح" خود است.

این سازمان ماه گذشته توسط رییس جمهور ترمپ، به منظور تحکیم صلح در غزۀ جنگ‌زده و تلاش برای حل سایر درگیری‌ها در سراسر جهان تاسیس شد.

در فهرستی که قصر سفید ارایه کرده، آمده است که نمایندگانی از ۴۷ کشور به علاوه اتحادیه اروپا در رویداد روز پنجشنبه (۱۹ فبروری) در انستیتوت صلح دونالد جی. ترمپ شرکت خواهند کرد. در این نشست از ۲۷ عضو بنیانگذار هیات مدیره، نمایندگان ۲۶ کشور به علاوۀ نمایندگان ۲۰ کشور دیگر و اتحادیۀ اروپا به عنوان ناظر شرکت کرده اند.

یک مقام ارشد امریکایی روز چهارشنبه در بارۀ جلسۀ بورد صلح به خبرنگاران گفت که این جلسه معلومات تازه‌ای را در مورد نحوۀ ارایه کمک‌های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی فلسطینی غزه، کار کمیته ملی ادارۀ غزه (ان‌سی‌ای‌جی) که اخیراً به رهبری فلسطینی‌ها تاسیس شده است، و تشکیل یک نیروی بین‌المللی تامین ثبات در غزه ارایه خواهد داد.

رییس جمهور ترمپ بورد صلح را طی مراسمی در ۲۲ جنوری در داووس – سویس به عنوان بخشی از طرح خود که ماه سپتمبر گذشته برای برقراری صلح در غزه ارایه کرد، بنا نهاد.

غزه در حال سر بلند کردن از درون ویرانه‌های ناشی از جنگ دوساله در این سرزمین فلسطینی است، جنگی که با حملۀ گروه تروریستی حماس بر اسراییل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ آغاز شد.

آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده در ماه اکتوبر سال گذشته این درگیری را متوقف کرد و حماس را در وضعیت ضعیفی قرار داد

این مقام امریکایی گفت که از جانب حکومت ایالات متحده، در جلسه روز پنجشنبه، رییس جمهور ترمپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه، استیف ویتکاف، فرستاده ویژه، جرد کوشنر، مشاور غیررسمی ریاست جمهوری و مایک والتز، نمایندۀ امریکا در سازمان ملل متحد سخنرانی خواهند کرد.

این مقام افزود که نیکولای ملادنوف، دپلومات بلغاریایی که به عنوان نمایندۀ عالی بورد صلح در امور غزه فعالیت می‌کند، و تونی بلیر، صدراعظم پیشین بریتانیا که عضوی از تیم اجرایی ارشد بورد صلح است، نیز از جملۀ سخنرانان این جلسه می‌باشند.

دونالد ترمپ روز یکشنبه در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که در جلسۀ افتتاحیۀ بورد صلح، کشورهای عضو، هزاران کارمند را به نیروی بین المللی تامین ثبات در غزه اختصاص خواهند داد و یک نیروی پولیس فلسطینی را برای حفظ امنیت و صلح باشندگان غزه آموزش خواهند داد.

رییس جمهور ایالات متحده در این پست همچنان نگاشت: "بسیار مهم است که حماس به تعهد خود به غیرنظامی‌سازی کامل و فوری پایبند باشد."

رهبران گروه حماس در ماه‌های اخیر، به کرات خلع سلاح سازی را رد کرده رییس جمهور ترمپ و اسراییل متحد واشنگتن را واداشته تا هشدار دهند که در صورت عدم خلع سلاح داوطلبانه، این گروه با پیامدهای شدیدی روبرو خواهند شد.

این مقام امریکایی به خبرنگاران گفت که حکومت به رهبری دونالد ترمپ در مورد چالش‌های غیرنظامی‌سازی "هیچ توهمی" ندارد. این مقام همچنان گفت که ایالات متحده از آنچه میانجی‌گران عرب و شرق‌میانه در رابطه با حماس به واشنگتن گزارش داده‌اند، "ترغیب" شده است.