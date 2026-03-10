ترمپ: اگر رژیم ایران جریان نفت را در تنگۀ هرمز متوقف کند با حملات بیست برابر بیشتر مواجه خواهد شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، دوشنبه شب (۹ مارچ) به وقت واشنگتن گفت که اگر رژیم ایران "هر اقدامی انجام دهد که جریان [انتقال] نفت در تنگه هرمز را متوقف کند، ایالات متحده امریکا بیست برابر سختتر از آنچه تا کنون انجام داده، رژیم ایران را مورد حمله قرار خواهد داد."
رییس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروتسوشیل نوشت: "علاوه بر این، ما بهراحتی اهدافی را نابود خواهیم کرد که تخریب آنها بسیار آسان است و باعث میشود بازسازی ایران بهعنوان یک کشور عملاً غیرممکن شود."
دونالد ترمپ گفت: "مرگ، آتش و خشم بر آنها نازل خواهد شد — اما امیدوارم و دعا میکنم که چنین اتفاقی رخ ندهد!"
رییس جمهور ترمپ افزود: "این اقدام هدیهای از سوی ایالات متحده امریکا به چین و همه کشورهایی است که بهطور گسترده از تنگه هرمز استفاده میکنند. امیدوارم این اقدامی باشد که بسیار مورد قدردانی قرار گیرد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. رییسجمهور دونالد جی. ترمپ."
این درحالیست که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه هشتم مارچ، در پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، افزایش قیمت تیل را "هزینۀ بسیار اندکی برای پرداخت" عنوان کرد.
رییس جمهور ترمپ در پیام تروت سوشیل گفت: "افزایش کوتاه مدت قیمت تیل، که وقتی نابودی تهدید هستهای ایران پایان یابد، به سرعت کاهش خواهد یافت – یک هزینۀ بسیار اندکی برای امنیت و صلح ایالات متحده و جهان است. تنها احمقها متفاوتتر فکر خواهند کرد."
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از حمله به بیش از پنج هزار هدف در نقاط مختلف ایران در ۱۰ روز نخست عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل در ایران خبر داد.
عملیات خشم حماسی با دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، آغاز شد، و در نخستین ساعات، علی خامنهای رهبر ایران و شماری از مقامات و فرماندهان ارشد نظامی کشته شدند.
دونالد ترمپ و پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، هر دو گفتهاند که این عملیات تا هر زمان لازم باشد ادامه خواهد داشت، گرچه دونالد ترمپ دوشنبه شب در حضور نمایندگان جمهوریخواه عملیات نظامی علیه رژیم ایران را "یک ماموریت کوتاهمدت" عنوان کرد.
