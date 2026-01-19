ادامۀ اعتراضات در ایران؛ ترمپ خواستار رهبری جدید در ایران شد

با گذشت ۲۳ روز از آغاز تظاهرات در ایران و سرکوب معترضان از سوی رژیم ایران و دوازدهمین روز قطع انترنت در آن کشور، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، برای نخستین بار خواستار ایجاد رهبری جدید در ایران شده است.

در مصاحبه‌ای که نشریۀ پولیتیکو روز شنبه آن را نشر کرد، رییس جمهور ترمپ گفته است که "زمان آن رسیده است که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم" و وزارت خارجۀ ایالات متحده در حساب کاربری فارسی خود در شبکۀ ایکس این نقل قول ترمپ را بازپخش کرده است.

ترمپ در این مصاحبه، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، را "یک فرد بیمار" توصیف کرد که به گفتۀ وی " باید کشورش را به‌درستی اداره کند و کشتن مردم را متوقف کند.

ترمپ در این مصاحبه گفت که به دلیل رهبری ضعیف در ایران، این کشور "بدترین جای در جهان برای زندگی" است.

رییس جمهور ترمپ، در واکنش به سلسله بیانیه‌های خامنه‌ای که روز شنبه در شبکۀ ایکس نشر شده است، این اظهارات را بیان داشت.

خامنه‌ای در این بیانیه‌ها، رییس جمهور ترمپ را به دلیل حمایت از معترضان صلح آمیز که خواستار تغییر نظام در ایران اند، به دامن زدن فتنه علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. مقام‌های ایرانی این متعرضان را خرابکار، آتش‌افروز و قاتل خطاب کرده اند.

نت‌بلاکس، گروه ناظر بر انترنت، مستقر در لندن، گفته است که قطع انترنت در ایران وارد دوازدهمین روز شده است. نت‌بلاکس در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که اتصال انترنت در ایران در حد اقل بوده و به گفتۀ این نهاد، رژیم ایرلان در روزهای اخیر سرگرم آزمایش ابزار شدید فلتر کردن انترنت اند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده روز شنبه در پستی به زبان فارسی در شبکۀ ایکس با اشاره به قطع انترنت در ایران پرسشی را مطرح کرده است که "رژیم جمهوری اسلامی چه چیزی را این‌قدر مجبور است پنهان کند؟"

در این پست همچنان نگاشته شده است: "به جای پرداختن به چالش‌های واقعی کشور، رژیم جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد که سکوت و انزوا ایجاد کند و نشان دهد که چقدر به مشروعیت خود اعتماد ندارد."

اعتراضات به تاریخ ۲۸ دسمبر در شهر تهران آغاز شد و به سراسر آن کشور گسترش یافت. این اعتراضات ناشی از خشم عمومی از سو مدیریت و فساد حکومت ایران بود که منجر به وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی و کاهش بی‌پیشینۀ ارزش پول ایران در برابر دالر شده است.

رژیم ایران با کشتارهای جمعی و دستگیری‌ معترضان به این اعتراضات پاسخ داد. حکومت رییس جمهور ترمپ تخمین زده است که شمار کشته شدگان در اعتراضات ایران بین هزاران تا ده‌ها هزار نفر باشد.