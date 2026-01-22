ترمپ می‌ گوید ایران می‌ خواهد مذاکره کند، به رژیم می ‌گوید 'از سلاح هسته‌ ای دست بردارد'

دونالد ترمپ، رییس ‌جمهور ایالات متحده امریکا، روز پنجشنبه گفت که حکومت وی با رهبران رژیم اسلامی ایران مذاکره خواهد کرد و از آنها خواست فعالیت‌های هسته ‌ای را ، که می ‌تواند به سلاح تبدیل گردد، متوقف کنند.

رییس جمهور ترمپ این اظهار نظر در مورد مذاکرات با ایران را در مراسمی در داووس سویس، هنگام افتتاح سازمان "هییت صلح" بیان کرد.

این هییت صلح بر خروج سرزمین فلسطینی غزه از جنگ دو ساله بین اسراییل و گروه تروریستی حماس، پس از آتش‌ بس در ماه اکتوبر نظارت خواهد کرد.

آقای ترمپ در حالی که درباره صلح در شرق میانه صحبت می‌ کرد، گفت: "ایران می‌ خواهد مذاکره کند و ما مذاکره خواهیم کرد." او جدول زمانی برای شروع چنین مذاکراتی ارایه نداد.

رییس جمهور ترمپ در مصاحبه ‌ای روز چهارشنبه با شبکه امریکایی CNBC، از ایران خواست که از دنبال کردن سلاح‌ های هسته ‌ای دست بردارد.

او گفت: " آنها باید از سلاح هسته‌ ای دست بردارند. آنها به آزمایش هسته ‌ای ادامه می ‌دهند ، می‌ دانید، آنها یک وقتی به این فکر خواهند افتاد که نمی‌ توانند این کار را انجام دهند. ما نمی ‌توانیم اجازه دهیم که آنها این کار را انجام دهند".

ایران هفته‌ هاست که درگیر اعتراضات ناشی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم است.

آقای ترمپ در این مصاحبه گفت که هزاران نفر در اعتراضات توسط نیروهای رژیم که "بدون هدف" به مردم در جاده ها ‌ گلوله باری می‌ کردند، کشته شدند.

رییس جمهور ترمپ در پاسخ به این سوال که چه چیزی او را از اقدام علیه ایران در پاسخ به سرکوب وحشیانه معترضان توسط رژیم منصرف کرد، گفت: "آنها قرار بود روز پنجشنبه ۸۳۷ نفر را اعدام کنند و من به آنها گفتم که نمی ‌توانید این کار را انجام دهید، اگر این کار را انجام دهید، بد خواهد بود و آنها آن را لغو کردند، امیدوارم برای همیشه."

آقای ترمپ با اشاره به عملیات "چکش نیمه ‌شب" اردوی ایالات متحده در ماه جون ۲۰۲۵ که به گفته او سایت‌های توسعه سلاح‌های هسته ‌ای ایران را "از بین برد"، هشدار داد که اگر رژیم تلاش‌ های خود را برای توسعه سلاح‌ های هسته ‌ای از سر بگیرد، اقدامات بیشتری انجام خواهد شد.

او گفت: "اگر آنها این کار را انجام دهند، دوباره اتفاق خواهد افتاد."