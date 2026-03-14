رییس جمهور ترمپ: قدرتمندترین حملات در تاریخ شرق میانه را انجام دادیم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید که نظامیان امریکایی، با از بین بردن اهداف نظامی ایران در جزیره خارک آن کشور، قدرتمندترین حمله در تاریخ شرق میانه را انجام دادند.

دونالد ترمپ، جمعه شب (۱۳فبروری) در شبکه اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "لحظاتی پیش، به دستور من، فرماندهی مرکزی ایالات متحده یکی از قدرتمندترین حملات هوایی در تاریخ شرق میانه را انجام داد و تمام اهداف نظامی را در جزیره خارک، سرتاچ ایران، به‌طور کامل نابود کرد."

رییس جمهور ایالات متحده افزوده است که "سلاح‌های ما قدرتمندترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌های است که جهان تاکنون دیده است" اما به گفته دونالد ترمپ "از باب ملاحظات انسانی، تصمیم گرفتم زیرساخت‌های نفتی این جزیره را نابود نکنم".

دونالد ترمپ همچنین هشدار داده است که "اگر ایران یا هر کس دیگری اقدامی برای مداخله در تردد آزاد و مصوون کشتی‌ها از تنگه هرمز انجام دهد، من فوراً این تصمیم را بازنگری خواهم کرد".

به گفته ترمپ، ایران هیچ توانایی برای دفاع از چیزی که ایالات متحده بخواهد به آن حمله کند، ندارد و "هیچ کاری در این زمینه نمی‌توانند انجام دهند".

رییس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توانایی تهدید ایالات متحده مریکا، شرق میانه یا جهان را نیز نخواهد داشت.

دونالد ترمپ از "اردوی ایران و همه کسانی که با این رژیم تروریستی در ارتباط اند" خواسته است تا "سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و آنچه از کشورشان باقی مانده است را نجات دهند، که چیز زیادی هم نیست".

رییس جمهور ترمپ در حال از " قدرتمندترین" حملات هوایی خبر داده است که که پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز جمعه در جریان یک نشست خبری در پنتاگون گفت که نظامیان امریکایی حملات خود را علیه رژیم ایران افزایش داده اند.

به گفته هگسیت، در جریان ۱۴ روز گذشته، بیش از ۶۰۰۰ هدف در ایران، آماج حملات قرار گرفتند.

ایالات متحده و اسراییل عملیات نظامی مشترک موسوم به خشم حماسی را به تاریخ ۲۸ ماه فبروری آغاز کردند و جریان این عملیات را موفق توصیف کرده اند.