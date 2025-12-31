مبارزه با قاچاق مخدرات در صدر اولویت کاری ترمپ در سال ۲۰۲۵

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از زمانیکه سمت ریاست جمهوری را در جنوری ۲۰۲۵ عهده دار شد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در صدر اولویت کاری خود قرار داد.

در این مهم، با استفاده از صدور فرمان‌های اجرایی و عملیات نظامی، روی توقف ورود غیرقانونی مخدرات به ایالات متحده تمرکز کردږ

ترمپ به تاریخ ۲۰ جنوری، نخستین روز دورۀ دوم ریاست جمهوری‌اش، یک فرمان اجرایی را امضا کرد که باند‌های کارتل و فراملی مواد مخدر، مثل تران دی آراگوا از ونزویلا، را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی شناسایی کرد.

تا ماه فبروری، شمار کارتل‌های مواد مخدر که توسط حکومت به رهبری ترمپ به عنوان سازمان تروریستی خارجی شناسایی شد به هشت کارتل رسید.

در فرمان اجرایی رییس جمهور آمده است: "کارتل‌ها در کمپاین خشونت و ترور در سراسر نیم‌کرۀ غربی دخیل اند که نه تنها کشورهای دارای اهمیت قابل توجه به منافع ملی ما [ایالات متحده] را بی‌ثبات می‌سازند، بلکه ایالات متحده را با مواد مخدر مرگبار، جنایتکاران خشن و باندهای شرور غرق کرده اند."

در ماه اپریل، قصرسفید یک بیانیه‌ای را نشر کرد که بازتاب دهندۀ اولویت‌های پالیسی مبارزه با مواد مخدر قصرسفید بود. در این بیانیه "نیاز فوری به اقدام قاطع برای مبارزه با مشکلات ناشی از مصرف غیرقانونی مواد مخدر که کشور ما [ایالات متحده] را گرفتار کرده و همچنان عامل از دست رفتن جان هزاران امریکایی است" برجسته شده بود.

در بیانیه آمده بود: "پالیسی کنترول مواد مخدر رییس جمهور ترمپ همگام با دورنمای در حال تغییر قاچاق مواد مخدر، تکامل خواهد یافت و تضمین می‌کند که مرزها، جوامع و مکتب‌های ما از نفوذ مخرب مواد مخدر غیرقانونی مصوون باشند. برای دستیابی به چشم‌اندازمان برای آینده‌ای مصوون‌تر و سالم‌تر برای امریکایی‌ها، ما زنجیره تأمین [موادمخدر] را از ریشه مختل خواهیم کرد."

این طرح چندین هدف را فهرست کرده است، که کاهش شمار مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سراسر ایالات متحده و کاهش تحرکات جهانی مواد مخدر غیرقانونی، از جمله مواد پیش‌ساخت و مواد کیمیایی مرتبط، از طریق تمام روش‌های حمل و نقل را شامل می‌شود.

اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده همچنان امسال بر جمع‌آوری مواد مخدر غیرقانونی، از جمله فنتانیل، از جاده‌های امریکا تمرکز کرد تا مردم را از اعتیاد، مصرف بیش از حد مواد مخدر و جرایم و خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر محافظت کند.

یک بیانیه که در ماه جولای از جانب وزارت عدلیۀ ایالات متحده به نشر رسید حاکیست که ادارۀ مبارزه با مواد مخدر امریکا از بیستم جنوری ۲۰۲۵ به اینسو، "تقریبا ۴۴ میلیون تابلیت فنتانیل، ۴۵۰۰ پاوند پودر فنتانیل، نزدیک به ۶۵ هزار پاوند متامفتامین، بیش از ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ پاوند کوکایین را ضبط کرده و بیش از ۲۱۰۵ نفر را در ارتباط با فنتانیل بازداشت کرده است."

رابرت مورفی سرپرست ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده گفت که این اداره "کارتل‌ها را با بازداشت‌ها، ضبط و اعمال فشار بی‌وقفه در نقاط حساس هدف قرار می‌دهد. از لابراتوارهای تولید متامفتامین در کالیفورنیا گرفته تا قرص‌های فنتانیل که در پوشش دوایی در مرز ما [ایالات متحده] توقیف می‌شوند، این عملیات‌ها هر روز جان امریکایی‌ها را نجات می‌دهند."

در یک جبهۀ دیگر مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده به تاریخ ۱۳ نومبر گفت که حکومت چین با مقابله با صادرات مواد – مواد پیش‌ساخت - که برای ساختن فنتانیل استفاده می‌شود، توافق کرده است.

روبیو گفت که این توافق حکومت چین به تعقیب بحث‌ها میان رییس جمهور دونالد ترمپ و شی جینپینگ، رییس جمهور چین در ۳۰ اکتوبر در کوریای جنوبی به دست آمد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که چین توافق کرده تا صادرات ۱۳ قلم کلیدی موادی را که برای ساخت فنتانیل استفاده می‌شود، توقف دهد، آنچه به گفتۀ مارکو روبیو، می‌تواند تلاش‌های حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ را برای مهار کردن قاچاق مواد مخدر به داخل ایالات متحده کمک کند.

مارکو روبیو پس از ملاقات با وزرای خارجۀ جی هفت در کانادا به خبرنگاران گفت: "برای نخستین بار، اگر آنان [چینی‌ها] بتوانند [مواد پیش‌ساخت] ارسال شده به مکسیکو را کاهش دهند، قطعاً بر تولید فنتانیل در داخل مکسیکو تاثیر خواهد گذاشت."

آنچه قصرسفید به عنوان بخشی از توافق ترمپ – شی به تاریخ اول نومبر اعلام کرد، چین توافق کرده تا گام‌های قابل توجهی در راستای ختم سرازیر شدن فنتانیل به ایالات متحده بردارد.

در توافقنامه آمده است: "چین انتقال برخی مواد کیمیایی شناسایی شده را به امریکای شمالی متوقف خواهد کرد و صادرات برخی مواد کیمیایی دیگر را به تمام مقاصد جهان به شدت کنترول می‌کند."

کش پتیل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده همچنان در ماه نومبر از چین بازدید کرد و با همتایان چینی خود ملاقات کرده و اقدامات انجام شده توسط بیجینگ را تایید کرد.

پتیل در یک نشست خبری قصر سفید گفت: "جمهوری خلق چین تمام ۱۳ ماده اولیه مورد استفاده برای تولید فنتانیل را به طور کامل تعیین و فهرست کرده است. علاوه بر این، آنان موافقت کرده ‌اند که هفت محصول دیگر کیمیایی را که برای تولید این داروی کشنده نیز استفاده می ‌شوند، کنترول کنند."

پتیل افزود: "رییس‌ جمهور ترمپ شاهرگ تولید فنتانیل را که جان هزاران امریکایی را می‌گیرد، بسته است."

رییس ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده گفت که توافق با چین به منظور شناسایی مواد پیش‌ساخت و کنترول محصولات کیمیایی جان انسان‌ها را نجات خواهد داد. او گفت: "این اولین باری بود که یک رییس اف‌بی‌آی در بیش از یک دهه به چین سفر ‌کرد و به همراه همتای خود با حضار دیدار کرد تا مستقیماً به این موضوع بپردازد".

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده همچنان از مکسیکو به خاطر اینکه از نزدیک با مقامات تنفیذ قانون ایالات متحده کار کردند تا از قاچاق زمینی موادمخدر به داخل خاک ایالات متحده جلوگیری کند.

روبیو گفت: "مقامات مکسیکویی امروز بیش از هر زمان دیگر کار می‌کنند و ما بیش از هر زمان دیگری که به یاد می‌آورم - شاید به طور قطع - با مقامات مکسیکویی همکاری نزدیک‌تر داریم تا جلو این جریان را بیگریم"

عملیات نظامی

حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ، عملیات نظامی را در ماه سپتمبر آغاز کرد تا جلو قایق‌های مظنون قاچاق مخدرات را به جانب ایالات متحده بگیرد.

از دوم ماه سپتمبر به اینسو، اردوی ایالات متحده بیش از بیست حمله را بر قایق‌ها در آب‌های کارایب انجام داده و بیش از ۱۰۰ تروریست مخدرات را کشته است.

کینگسلی ویلسن، سخنگوی پنتاگون، به تاریخ دوم دسمبر به خبرنگاران گفت: "هر حملۀ انجام شده علیه این سازمان‌های تروریستی شناسایی شده، به منظور دفاع از منافع ملی حیاتی ایالات متحده و حفاظت از سرزمین انجام شده است."

ویلسن اضافه کرد که عملیات‌ "طبق قوانین ایالات متحده و بین المللی، قانونی اند و تمام اقدامات در مطابقت با قانون منازعات مسلحانه قرار دارد. این اقدامات همچنین از جانب بهترین وکلای نظامی و غیرنظامی در سلسلۀ مراتب فرماندهی تایید شده اند."

ایالات متحده همچنان بیش از بیست کشتی جنگی را به جنوب آب‌های کارایب اعزام کرده که به عنوان بخشی از عملیات سرنیزۀ جنوب است که هدف آن مبارزه با تروریست های مخدرات در نیم‌کرۀ غربی است.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس در بارۀ ماموریت ماه نومبر نوشت: "این ماموریت از سرزمین مادری ما دفاع می‌کند، تروریست‌های مواد مخدر را از نیم‌کره ما بیرون می‌کند و سرزمین مادری ما را از مواد مخدری که مردم ما را می‌کشد، مصوون می‌سازد. نیم‌کرۀ غربی همسایۀ امریکا است - و ما از آن محافظت خواهیم کرد."

حملات و سوق‌دهی نیروهای نظامی نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزویلا، را تحت فشار قرار داده است. ایالات متحده مادورو را به همکاری با کارتل‌های مخدرات متهم ‌می‌کند. رهبر ونزویلا این ادعاها را رد می‌کند.

در ماه نومبر، ایالات متحده رسماً یک کارتل مخدرات ونزویلا را که ادعا می‌شود رهبری آن‌را مادورو به عهده دارد، به عنوان سازمان تروریستی خارجی شناسایی کرد.

ایالات متحده می‌گوید که مادورو کارتل مخدرات دی لوس سولیس را رهبری می‌کند، و واشنگتن در گذشته جایزۀ ۵۰ میلیون دالری را برای دستگیری و محکومیت او اعلام کرده است.

در ماه دسمبر، حکومت به رهبری دونالد ترمپ، اقدامات بیشتری در خصوص فنتانیل انجام داد و "فنتانیل را غیرمشروع [خواند] و مواد پیش‌ساخت آن را به عنوان سلاح کشتار جمعی" شناسایی کرد.

دونالد ترمپ در ۱۶ دسمبر در قصر سفید گفت: "امروز من با امضای یک فرمان اجرایی تاریخی، یک گام دیگر در راستای حفاظت امریکایی‌ها از سرازیر شدن آفت مرگبار فنتانیل به کشورما بر می‌دارم."

فرمان اجرایی اذعان می‌دارد: "فنتانیل غیرقانونی بیشتر به یک سلاح کیمیایی شباهت دارد تا یک مادۀ مخدر."

در متن فرمان اجرایی آمده است: "تولید و فروش فنتانیل توسط سازمان‌های تروریستی خارجی و کارتل‌های تمویل کنندۀ عملیات آن – که شامل کشتار، اقدامات تروریستی و شورش‌گرایی در سراسر جهان است – به این نهادها اجازه می‌دهد تا امنیت داخلی و رفاه ملت ما را از بین ببرد."

اقدامات در مرزها

مبارزه علیه قاچاق موادمخدر همچنان بخشی از تلاش‌های حکومت به رهبری دونالد ترمپ است تا از امنیت مرز جنوبی ایالات متحده اطمینان حاصل شود. برعلاوۀ جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرین بدون اسناد در امتداد سرحد، کارمندان ادارۀ گمرک و گزمۀ سرحدات ضبط مواد مخدر را سرعت بخشیده اند.

اسناد بر گزارش وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ماموران گمرک و گزمۀ سرحدی، ۲۴۴ هزار و ۹۳۲ کیلوگرام مخدرات را در سرحد توقیف کردند. این مقدار در مقایسه با عین زمان در سال ۲۰۲۴، ده درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اعلامیۀ وزارت امنیت داخلی ایالات متحده همچنان اذعان می‌دارد که گارد ساحلی ایالات متحده ضبط مخدرات غیرقانونی را در بحر، تا ۲۰۰ درصد افزایش داده اند.

در اعلامیه آمده است: "از بیست جنوری به اینسو، گارد ساحلی ایالات متحده نزدیک به ۴۷۰ هزار پاوند [معادل ۲۱۳هزار و ۱۸۸ کیلوگرام] کوکایین – را ضبط کرده است که می‌تواند برای کشتن تا ۱۷۷ میلیون امریکایی با استفاده از ۱.۲گرام دوز کشنده، کفایت کند."

در ماه اگست، گارد ساحلی عملیات "افعی اقیانوس آرام" را آغاز کرد و "نیروها را به شرق اقیانوس آرام اعزام کرد تا کارتل‌ها و سازمان‌های جنایتکار را متوقف کند - مواد مخدر و بیگانگان غیرقانونی را قبل از رسیدن به سواحل امریکا توقیف کند."

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در یک اعلامیه که در نهم دسمبر توسط گارد ساحلی منتشر شد، گفته است: "عملیات افغی اوقیانوس آرام، ثابت ساخت که یک سلاح بسیار مهم در مبارزه علیه قاچاق‌بران خارجی مخدرات و کارتل‌ها در امریکای لاتین است و پیام روشنی فرستاد که ما سواستفاده‌های مرگبار تجارتی آنان را در هر کجا که بیابیم، مختل، برچیده و نابود خواهیم کرد."

در این اعلامیه آمده است: "گارد ساحلی با قطع جریان این مواد مخدر مرگبار، جان تعداد بی‌شماری از امریکایی‌ها را نجات می‌دهد و به وعده رییس‌جمهور ترمپ مبنی بر مصوون‌سازی دوبارۀ امریکا و برقراری مجدد سلطۀ بحری ما عمل می‌کند."