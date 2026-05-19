دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گلوله‌باری روز دوشنبه بر مرکزاسلامی شهر سن‌دیاگو ایالت کالیفورنیا را وحشتناک خواند.

رییس جمهور ترمپ گفت: "آنان در این باره توضیحات می‌دهند ... این یک وضعیت وحشتناک است. من معلومات تازه را در این مورد دریافت کرده ام، اما قصد داریم به عقب برگردیم و آن را با دقت بررسی کنیم."

اسکات وال، فرماندۀ پولیس شهر سن‌دیاگو به خبرنگاران گفت که به شمول دو حمله کننده، پنج تن در این حمله کشته شده اند که شامل یک محافظ و دو نفر دیگر بزرگ‌سال بوده اند.

پولیس سن‌دیاگو به باشندگان محل اطمینان داد که تهدیدی دیگری در منطقه وجود ندارد.

اسکات وال، فرماندۀ پولیس سن‌دیاگو به مردم اطمینان داد که"هیچ تهدید دیگری وجود ندارد. هر دو مظنون این پرونده فوت کرده‌اند. همه بچه‌ها در امان هستند."

طاها حسن، امام این مسجد گلوله‌باری مرگبار در مرکز اسلامی را سطح "بی‌پشینۀ" نفرت و عدم تحمل عنوان کرده و آن را محکوم کرد.

پولیس گفته است که هر دو حمله کننده کمتر از ۲۰ سال عمر داشته اند.

این مسجد بزرگترین مسجد در شهر سن‌دیاگو – است که به گفتۀ فرماندۀ پولیس این شهر حین گلوله باری شاگردان در مکتب این مجتمع درس می‌خواندند، اما اسکات وال تاکید کرد که همۀ شاگردان سالم و سلامت اند.

کاش پاتل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا (اف‌بی‌آی)، در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که تمام منابع این اداره "برای کمک به شرکای [همکاران] محلی در دسترس قرار خواهد گرفت و ما در حد توان خود، مردم را در جریان خواهیم گذاشت."

تا زمان نشر این مطلب، مقامات محلی به گونۀ علنی نگفته اند که چه انگیزه و دلیلی در عقب این حملۀ مرگبار وجود داشته است، اما اسکات وال، فرماندۀ پولیس سن‌دیاگو به خبرنگاران گفت که نیروهای پولیس محل و (اف‌بی‌آی) این رویداد تیراندازی را به عنوان یک جرم ناشی از نفرت زیر بررسی دارند.