ترمپ جایزۀ نوبل را از مچادو، دریافت کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز پنجشنبه پس از میزبانی از ماریا کورینا مچادو، رهبر مخالفان ونزویلا، در قصر سفید، جایزه صلح نوبل را از او دریافت کرد.

ترمپ با نشر پیام در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت: "افتخار بزرگی بود که امروز با ماریا کورینا مچادو، از ونزویلا، ملاقات کنم. او زن فوق‌العاده‌ای است که سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشته است."

او گفت: "ماریا جایزه صلح نوبل خود را به خاطر کاری که انجام داده‌ام به من اهدا کرد. چه حرکت فوق‌العاده‌ای از احترام متقابل. سپاسگذارم ماریا!"

مچادو، که به خاطر حمایت ترمپ از ونزویلا، جایزه خود را قبلا به او تقدیم کرده بود و روز پنجشنبه گفت که این جایزه را به عنوان "به رسمیت شناختن تعهد منحصر به فرد او به آزادی ما" برای ترمپ اهدا کرده است.

مچادو، پس از دیدارش با رییس جمهور ترمپ در قصر سفید، به خبرنگاران گفت که ونزویلایی‌ها بالای رییس جمهور ترمپ "حساب می‌کنند".

قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که نظر ترمپ در مورد مچادو به عنوان رهبر بالقوه کشورش "در این مرحلۀ زمانی" بدون تغییر باقی مانده است.

ترمپ، در سوم جنوری، روزی که نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزویلا توسط نیروهای امریکایی دستگیر شد، گفت: "فکر می‌کنم رهبر بودن برای او بسیار دشوار خواهد بود. او در داخل کشور از حمایت یا احترام برخوردار نیست. او زن بسیار خوبی است، اما احترام لازم را با خود ندارد."

حکومت امریکا روز پنجشنبه به صدای امریکا تایید کرد که ایالات متحده اولین فروش تیل ونزویلا به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر را تکمیل کرده و گفت که انتظار می‌رود فروشات بیشتری در روزها و هفته‌های آینده انجام شود. قصر سفید اعلام کرد که رییس جمهور ترمپ متعهد است تا شاهد برگزاری انتخابات دموکراتیک در ونزویلا باشد. به گفتۀ مقامات امریکایی ایالات متحده به این کشور کمک می‌کند تا ثبات خود را باز یافته و از سال‌ها حکومت دیکتاتوری و تحریم‌های اقتصادی رهایی یابد.