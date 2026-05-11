دونالد ترمپ پاسخ تهران به طرح واشنگتن را 'غیرقابل قبول' خواند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن برای مذاکرات صلح را غیرقابل قبول خوانده است.

خبرگزاری ایسنا در ایران گزارش داده است که پاسخ تهران به پیشنهاد ایالات متحده، به "پایان یافتن جنگ او امنیت تردد آزادانهٔ کشتی‌ها" در خلیج فارس و تنگهٔ هرمز، متمرکز بود.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه (۱۰می) در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نوشت:"من همین حالا پاسخ به‌اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نیامد. کاملاً غیرقابل‌قبول است!"

دونالد ترمپ ساعاتی قبل از این، در پیام دیگری با اشاره به کشتار ۴۲هزار معترض در ایران از سوی رژیم آنکشور، گفت: "۴۷ سال است که رژیم ایران، آمریکا و جهان را "به بازی گرفته‌ است" و آنان را منتظر نگه داشته‌ و به امریکا می‌خندد." رییس جمهور ترمپ در این پیام نوشته است که "آنان دیگر نخواهند خندید".

ترمپ همچنین در مصاحبه ای با شریل اتکسن، یک خبرنگار امریکایی، که روز یکشنبه نشر شد، گفته است که ایران در جنگ با امریکا شکست خورده است اما به گفتهٔ او این جنگ تا هنوز تمام نشده است.

رییس جمهور ترمپ در پاسخ به این پرسش که آیا عملیات جنگی علیه ایران به پایان رسیده است، گفت: "من این را نگفته ام. من گفته ام که آنان (ایران) شکست خورده اند. اما این به معنی این نیست که کار آنان (ایران) تمام شده است. می توانیم برای دو هفته دیگر هم به عملیات ادامه دهیم و هر هدف را [مورد حمله] قرار بدهیم. "

رییس جمهور ایالات متحده در پیوند به مواد هسته ای ایران گفت که واشنگتن از طریق نیروی فضایی خود تاسیسات هسته ای ایران را زیر نظارت دارد.

در همین حال، کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده امریکا، در صحبت با برنامهٔ فیس ده نیشن، تلویزیون سی بی ایس، گفت که فشار اقتصادی بر ایران در حال افزایش است.

کریس رایت گفت: "فشار اقتصادی بر ایران در حال حاضر بگونهٔ‌ چشمگیر در حال افزایش است. نه تنها حکومت شان به‌خاطر محاصره ما عواید اصلی صادراتی‌اش را از دست می‌دهد، بلکه عملیات خشم اقتصادی که تنها چند هفته پیش آن را آغاز کردیم، در حال جمع‌آوری پول‌های سران فاسد سپاه پاسداران است که آن‌ را در خارج از کشور پنهان کرده‌اند. "

در پی چهل روز جنگ، ایالات متحده، اسراییل و ایران به تاریخ هشتم اپریل بر یک آتش‌بس توافق کردند. به دنبال نافذ شدن آتش‌بس، مقام‌های امریکایی و ایرانی، یک دور بی نتیجهٔ‌ مذاکرات را با میانجیگری پاکستان، به تاریخ یازدهم و دوازدهم اپریل در اسلام آباد انجام دادند.

براساس گزارش‌ها، در جریان هفته‌های اخیر، هردو طرف چندین طرح را که حاوی شرایط برای پایان جنگ بوده است، از طریق پاکستان با یکدیگر تبادله کرده اند.