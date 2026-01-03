ترمپ جزییات دستگیری مادورو توسط اردوی امریکا را در ونزویلا نشر کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، جزئیات جدیدی از عملیات نظامی سحرگاهی روز شنبه سوم جنوری در ونزویلا را نشر کرد که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور این کشور شد.

مادورو به اتهام رهبری یک گروه تروریستی-مواد مخدر در ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

رییس جمهور ترمپ در صحبت با شبکۀ خبری فاکس، روز شنبه گفت که نیروهای ایالات متحده مادورو و همسرش را در یک قلعه ونزویلایی دستگیر کردند و قبل از اینکه بتوانند وارد یک اتاق امن با دروازده‌های فولادی شوند، آنان را دستگیر کردند.

رییس ترمپ گفت: "او سعی داشت وارد این [قلعه] شود، اما آنقدر سریع دچار عجله شد که نتوانست وارد آن شود. ما آماده بودیم. ما مشعل‌های بزرگ و هر چیز دیگری که برای عبور از آن چالش لازم است، داشتیم. اما به آن نیازی نداشتیم."

محل این قعله در ونزویلا به گونۀ فوری مشخص نشده است. رییس جمهور ترمپ گفت که هیچ تلفاتی از نیروهای امریکایی در این عملیات وجود نداشته است، در حالی که چندین کارمند نظامی امریکایی "آسیب دیده‌اند" و در "وضعیت بسیار خوبی" قرار دارند.

رئیس جمهور ترمپ همچنان گفت که هیچ طیارۀ امریکایی در این حمله از بین نرفته است، در حالی که یک هلیکوپتر "به شدت هدف قرار گرفت" اما نیروهای امریکایی "آن را پس گرفتند".

ترمپ گفت که مادورو و همسرش با هلیکوپتر به کشتی تهاجمی آبی-خاکی ایالات متحده، یو اس اس ایوو جیما، منتقل شدند و به ایالت نیویارک رفتند، جایی که مادورو در سال ۲۰۲۰ توسط محکمۀ فدرال به اتهام توطیه تروریزم مواد مخدر، توطیه واردات کوکایین، نگهداری سلاح ماشنیدار و دستگاه‌های مخرب و توطیه برای نگهداری ماشیندار و دستگاه‌های مخرب متهم شد.