دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که باوجود تبادل آتش میان نظامیان امریکایی و ایران، آتش‌بس ادامه دارد.

یک روز قبل، ایران بر سه کشتی جنگی ایالات متحده در تنگۀ هرمز حمله‌ور شد، که به گفتهٔ دونالد ترمپ، ایران با پاسخ شدید نظامیان امریکایی روبرو شد.

ترمپ گفت: " کشتی‌های جنگی به هیچ وجه آسیب ندیدند و هیچ‌کس هم زخمی نشد، اما آن‌ها به ما شلیک می‌کردند. بنابراین ما هم به آنها‌ شلیک کردیم. قدرت آتش ما به‌ مراتب از آنها قویتر بود و آنها را در هم کوبیدیم.”

فرماندهی مرکز ایالات متحده (سنتکام) گفته است که ایران چندین میزایل، طیاره‌های تهاجمی بدون سرنشین و کشتی‌های کوچک را بر این سه کشتی جنگی امریکا که از تنگه هرمز به خلیج عمان در حرکت بودند، شلیک کردند.

ایران، ایالات متحده را به آغاز رویارویی و شکستاندن آتش‌بس متهم کرد.

عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، در پستی در شبکهٔ‌ اجتماعی ایکس، نگاشت: "هر بار که یک راه‌حل دیپلماتیک روی میز قرار می‌گیرد، امریکا یک ماجراجویی نظامی بی‌پروا را انتخاب می‌کند."

رییس جمهور ترمپ در پاسخ به این پرسش که آیا آتش‌بس با ایران ادامه دارد یا خیر، گفت که "بلی، همین‌ طور است". ولی تاکید کرد که اجازه داده نخواهد شد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

رییس جمهور ترمپ همچنین گفت: "بهتر است سریعاً توافق شان را امضا کنند."

ترمپ در حالی بر توافق از سوی ایران تاکید دارد که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده امریکا، روز جمعه در ایتالیا گفت که واشنتگتن انتظار دریافت پاسخ ایران به این پیشنهاد را دارد.

مارکو روبیو گفت: "ما منتظر پاسخی از آنان استیم. خواهیم دید که این پاسخ شامل چه مواردی است."

خبرگزاری تسنیم ایران، به قول از سخنگوی وزارت خارجهٔ‌ ایران گزارش داده که تهران در حال بررسی پاسخ خود است.

روبیو گفت: "امید این است که این پاسخ، ما را وارد یک روند جدی مذاکره کند."

در پی چهل روز جنگ، ایالات متحده، اسراییل و ایران به تاریخ هشتم اپریل بر یک آتش‌بس توافق کردند. به دنبال نافذ شدن آتش‌بس، مقام‌های امریکایی و ایرانی، یک دور بی نتیجهٔ‌ مذاکرات را با میانجیگری پاکستان، به تاریخ یازدهم و دوازدهم اپریل در اسلام آباد انجام دادند.

براساس گزارش‌ها، در جریان هفته‌های اخیر، هردو طرف چندین طرح را که حاوی شرایط برای پایان جنگ بوده است، از طریق پاکستان با یکدیگر تبادله کرده اند.