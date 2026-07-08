دونالد ترمپ: امریکا ممکن است سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریزم خارج کند

دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز چهارشنبه (۸ جولای) در دیدار با احمد الشرع، رییسجمهور سوریه، در حاشیه نشست ناتو در انقره گفت که امریکا ممکن است سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریزم خارج کند.
ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این عنوان را که سوریه از سال ۱۹۷۹ با آن شناخته میشود، لغو خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: "فکر میکنم این کار را بکنم، بله. چرا نباید؟ او کار بزرگی انجام داده است. "
قرار گرفتن در این فهرست، محدودیتهایی را بر کمکهای خارجی امریکا، صادرات دفاعی و برخی معاملات مالی اعمال میکند.
واشنگتن پیشتر گفته بود که در حال بازنگری وضعیت سوریه است و شماری از قانونگذاران امریکایی نیز با اشاره به بهبود وضعیت این کشور پس از برکناری بشار اسد، رهبر سوریه، در سال ۲۰۲۴، خواستار خارج شدن سوریه از این فهرست شدهاند.
ترمپ این دیدار را با سخنان گرم درباره احمد الشرع آغاز کرد. الشرع رهبری شورشیانی را بر عهده داشت که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند و اکنون در رأس دولت سوریه قرار دارد.
ترمپ گفت: "او به عنوان رییسجمهور واقعاً کار فوقالعادهای انجام داده است. " او افزود که الشرع "در مدت زمانی بسیار کوتاه کشور را متحد کرده است. "
او رهبر سوریه را "فردی نیرومند" و "رهبر بزرگی" خواند که "همه، از جمله من، به او احترام میگذارند. "
ترمپ همچنین گفت که لغو تحریمهای امریکا علیه سوریه "کمک بزرگی" بوده و این کشور را "بسیار باثبات" توصیف کرد.
احمد الشرع نیز مردم سوریه و تصمیم رییسجمهور امریکا برای لغو تحریمها را از عوامل کمککننده به روند بهبود وضعیت کشور دانست.
الشرع گفت: "ما در زمینه آزادسازی کشور و رسیدگی به چالشهای آن دستاورد بزرگی داشتهایم. همانگونه که رییسجمهور ترمپ گفت، در مدت یک سال و نیم پیشرفت قابل توجهی در متحد ساختن کشور، یکپارچهسازی آن و قرار دادن آن در مسیر درست به دست آوردهایم. "
در پاسخ به این پرسش که آیا سوریه میتواند در مقابله با گروه حزبالله مورد حمایت ایران در لبنان کمک کند، ترمپ گفت: "آنها میتوانند کمک کنند. خواهیم دید. فکر میکنم پیشرفت زیادی داشتهایم. "
ترمپ در حاشیه نشست گروه هفت در ماه جون گفته بود که جنگ میان اسراییل و حزبالله در لبنان بیش از حد طولانی شده و "افراد زیادی کشته میشوند. " در حال حاضر یک آتشبس شکننده برقرار است.
احمد الشرع پیشتر پیشنهادها مبنی بر مداخله نظامی سوریه در لبنان را رد کرده بود.
او روز ۱۳ جون در دمشق گفت: "افرادی شایعاتی را پخش میکنند که سوریه در لبنان مداخله خواهد کرد. این درست نیست. "
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