دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که در نظر دارد با گوستاوو پترو، رهبر چپگرای کولمبیا دیدار کند.
دو رهبر در بحبوحۀ روابط سرد به خاطر قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده و انکشافات اخیر در ونزویلا، روز چهارشنبه تماس تلیفونی داشتند.
نیروهای امریکایی، به تاریخ سوم ماه جنوری، در یک عملیات شبهنگام، نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا را با همسرش دستگیر و به ایالات متحده منتقل کردند.
رییس جمهور ترمپ، در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "یک افتخار بزرگ بود که با گوستاوو پترو، رییس جمهور کولمبیا صحبت کردم. او زنگ زده بود تا در مورد وضعیت مواد مخدر و سایر اختلافات که ما داشته ایم، توضیح بدهد."
رییس جمهور ترمپ گفت: "من از تماس و لحن وی قدردانی کردم و منتظر دیدار او در آیندۀ نزدیک استم."
ترمپ گفت که ترتیبات ملاقات وی با پترو در قصر سفید، از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده و روزا ویلایسینسیو، وزیر خارجۀ کولمبیا روی دست گرفته شده است.
ویلاسینسیو گفته است که در نظر است تا در روزهای آینده، جزییات ملاقات ترمپ و پترو را با روبیو نهایی سازد.
سفارت کولمبیا در ایالات متحده نیز از"تبادل لحن سازنده [میان رهبران دو کشور]" استقبال کرده و گفته است که بوگاتا به "گفتگو و تعامل باز با ایالات متحده" متعهد است.
کولمبیا، از عملیات ایالات متحده در ونزویلا که به دستگیری نیکولاس مادورو انجامید، انتقاد کرده است.
پس از عملیات ونزویلا در روز شنبه، ترمپ هشدار شدیدی به پترو داد. رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت: "او[پترو، رییس جمهور کولمبیا] کارخانههای کوکایین دارد، کارخانههایی دارد که در آن کوکایین تولید میکند."
دونالد ترمپ افزود: "او[پترو]، کوکایین تولید میکند و آنرا به ایالات متحده میفرستد، لذا او هم باید مراقب خود باشد."
وزارت مالیۀ ایالات متحده در ماه اکتوبر سال گذشته، پترو را که در سال ۲۰۲۲ به قدرت رسید، و شبکۀ حمایتی او به شمول همسر و فرزندش را به خاطر قاچاق مواد مخدر، تحریم کرد.
سکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحده در آن زمان گفت: "از زمانیکه رییس جمهور گوستاوو پترو به قدرت رسیده است، تولید کوکایین در کولمبیا به بالاترین میزان خود در دهههای اخیر رسیده، ایالات متحده را فرا گرفته و امریکاییها را مسموم کرده است".
بسینت افزود: "رییس جمهور پترو به کارتلهای مواد مخدر اجازه داده تا کارشان رونق یابد و از توقف فعالیتهای آنان خودداری کرد. امروز، رییس جمهور ترمپ به منظور حفاظت از کشور ما اقدام قوی روی دست میگیرد و واضح میسازد که ما قاچاق مواد مخدر را به داخل کشور ما تحمل نخواهیم کرد."
رییس جمهور پیترو در پنجم جنوری، دخالت در قاچاق مواد مخدر را رد کرد. او در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "من نه نامشروع و نه [آلوده به قاچاق] مواد مخدر استم، منزل خانوادگیام تنها دارایی من است که هنوز با معاشم هزینۀ آن را پرداخت میکنم. صورتحسابهای بانکی من نشر شده است. هیچکس نمیتواند بگوید که من بیش از حقوقم خرج کردهام. من حریص نیستم".
