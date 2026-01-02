دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به حاکمان اسلام‌گرای ایران هشدار داده است که اگر مظاهره کنندگان مسالمت‌آمیز ایرانی را که در این هفته به جاده های ایران برآمده اند هدف گلوله قرار داده و آنان را بکشند، ایالات متحدۀ امریکا "برای نجات" آن معترضان خواهد آمد.

این مظاهرات ضد حکومتی در سه سال گذشته بی‌پیشینه بوده است.

رییس جمهور ترمپ، ساعت ۲:۵۸ دقیقۀ صبح جمعه به وقت محل از فلوریدا در یک پست در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "اگر ایران به معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنها را با خشونت بکشد، که این رسم آنان است، ایالات متحده امریکا به نجات آنان [مظاهره کنندگان] خواهد آمد."

رییس جمهور ترمپ نگاشته است: "ما در حالت آماده‌باش کامل هستیم و آمادهٔ اقدام."

عبارت "آماده باش و آماده" در بخش نظامی به معنای آماده بودن کامل سلاح گرم برای شلیک است. این عبارت همچنین در بخش‌های غیرنظامی برای نشان دادن آمادگی برای اقدام به کار می‌رود.

گزارش‌ها و ویدیوهای رسانه‌های اجتماعی که توسط سرویس فارسی صدای امریکا معتبر تلقی می‌شوند، نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی ایران در چند روز اول تظاهرات چندین معترض را به ضرب گلوله کشته‌اند.

این اعتراضات ناشی از خشم مردم نسبت به شرایط اقتصادی نامناسب از جمله کاهش بی‌سابقه ارزش پول ایران در برابر دالر، روز یکشنبه آغاز شد و به سایر شهرهای ایران سرایت کرد.

همین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات در چندین شهر ایران برای پنجمین و ششمین روز در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه داشته است، علیرغم اینکه شمار زیاد نیروهای امنیتی در مناطقه مختلف مستقر شده‌اند و تلاش دارند مظاهرات را مهار کنند.

گزارش‌های رسانه‌های اجتماعی توسط شهروندان - خبرنگار نشان می‌دهد که معترضان روز جمعه (دوم جنوری) در زاهدان، ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران، تجمع کردند و شعارهایی از جمله "مرگ بر دیکتاتور" سر دادند - شعاری رایج که ایرانیان خواستار تغییر رژیم اند.

گزارش‌های دیگری که توسط سرویس فارسی صدای امریکا بررسی شده‌اند، نشان می‌دهند که مراسم تشییع جنازه سه معترض مرد کشته شده، روز جمعه در فولادشهر در ولایت مرکزی اصفهان، مرودشت در ولایت جنوب غربی فارس و کوهدشت در ولایت غربی لرستان برگزار شده است. این مراسم تشییع جنازه همچنین به صحنه‌هایی از اعتراض عمومی علیه حکومت مبدل شد.

وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه اول جنوری در پاسخ به پرسش صدای امریکا ارسال کرد گفت که ایالات متحده "به اعمال حداکثر فشار بر رژیم [ایران] ادامه خواهد داد".

در این بیانیه همچنان تذکر رفته است: "این اعتراضات نشان دهندۀ خشم قابل درک مردم ایران از شکست‌ها و بهانه‌های حکومت‌شان است. رژیم ایران دهه‌هاست که اقتصاد، زراعت، آب و برق ایران را نادیده گرفته تا میلیاردها دالر را صرف گروه‌های تروریستی نیابتی و تحقیقات سلاح‌های هسته‌ای کند، در حالی که علیه ایالات متحده و متحدانش مرتکب اقدامات تروریستی می‌شود. رژیم ایران همچنان ثروت ایران را برای حمایت از تروریزم در سراسر جهان و سرکوب مردم ایران که خواهان و شایسته زندگی بهتری هستند، هدر می‌دهد."