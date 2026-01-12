دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که اگر ایالات متحده کنترول گرینلند را در دست نگیرد، روسیه و چین این‌کار را خواهند کرد.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه در پروازی از فلوریدا به واشنگتن در طیارۀ ویژۀ رییس جمهور امریکا به خبرنگاران گفت: "اگر ما گرینلند را نگیریم، روسیه یا چین این کار را خواهند کرد و من اجازه نمی‌دهم این اتفاق بیفتد."

رییس جمهور ایالات متحده خاطرنشان کرد که توافق، مسیر مطلوب برای دستیابی به این هدف خواهد بود و از زمان تصدی پست ریاست جمهوری در دوره دوم خود بارها اعلام کرده است که گرینلند برای امنیت ملی ایالات متحده ضروری است.

گرینلند یک منطقه خودمختار است و دنمارک به عنوان قدرت حاکم، کنترول سیاست‌های خارجی و دفاعی آن را در دست دارد.

رییس جمهور ترمپ گفت: "من بررسی کرده‌ام. اگر با آنان به توافق برسم، آسان‌تر است. اما به هر ترتیب، ما گرینلند را خواهیم داشت."

دونالد ترمپ افزود: "من کسی استم که ناتو را حفظ کردم. من کسی استم که باعث شدم [کشورهای عضو ناتو] پنج درصد از تولید ناخالص داخلی را [برای مصارف دفاعی شان] بپردازند."

قصر سفید، هفتۀ گذشته چندین بار تصریح کرد که تمام گزینه‌ها برای رییس جمهور ترمپ روی میز است و ایالات متحده برای به دست آوردن گرینلند، بزرگترین جزیرۀ جهان، به شمول گزینۀ نظامی، امکان خرید این قلمرو قطب شمال را نیز در نظر دارد.

رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسشی که آیا هنوز پیشنهادی برای گرینلند ارایه کرده است یا نه، گفت: " خوب، من اینکار را نکرده ام، اما گرینلند باید این معامله را انجام دهد، زیرا، گرینلند نمی‌‎خواهد روسیه یا چین کنترول آن را در دست گیرد. آنان به آنجا نمی‌روند."

ترمپ قدرت دفاعی گرینلند را ضعیف خواند و گفت: "در عین حال، کشتی‌‎های جنگی و تحت البحری‌های روسی و کشتی‌های جنگی و تحت البحری‌های چینی همه جا استند. ما نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد."