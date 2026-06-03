دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که ایران از قبل به نداشتن سلاح هسته‌ای موافقه کرده، اما به گفتهُ وی، تهران ممکن نظر خود را تغییر دهد.

رییس جمهور ترمپ این اظهارات را در مصاحبه با پادکست "پاد فورس ون" متعلق به نیویارک پست بیان کرده است.

در این مصاحبه که روز چهارشنبه (سوم جون) پخش شد، ترمپ گفت: "آنان موافقه کرده اندکه سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اکنون ممکن نظر خود را تغییر دهند، ولی این یکی از چیزهای بود که آنان موافقه کردند، آنان موافقه کردند، این موضوع بزرگی بود."

ترمپ همچنان تاکید کرد که "نمی‌توانیم به آنان اجازه دهیم که سلاح هسته‌ای داشته باشند". به گفتهٔ رییس جمهور ایالات متحده، کار در مورد رسیدن به توافق با ایران نیز جریان دارد، ولی گفت که "اگر توافق صورت نگیرد، از راهٔ حل دیگری" کار گرفته خواهد شد.

دونالد ترمپ موضوع ایران را "موفقیت بزرگ" خواند و گفت که اگر همه چیز به خوبی به پیش برود، او ممکن با (مجتبی خامنه‌ای) رهبر ایران نیز ملاقات کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، یک روز قبل گفت که واشنگتن برای یک توافق با تهران امیدوارست، اما به گفتهٔ وی، ایران باید تنگهٔ هرمز را باز کند.

روبیو که در جلسهٔ استماعیهٔ کمیته روابط خارجی مجلس سنای کانگرس صحبت می‌کرد، گفت که عملیات نظامی ایالات متحده و اسراییل بر ایران، صنعت دفاعی و سپر نظامی متعارف ایران را به شدت تضعیف کرده است.

او به مذاکرات پیچیده غیرمستقیم با ایران اشاره کرد اما گفت که چشم ‌اندازی برای یک توافق وجود دارد.

وزیر خارجه ایالات متحدهٔ امریکا گفت "ما امیدواریم چیزی اتفاق بیفتد که در آن آبراه‌ها دوباره باز شوند، ما وارد دوره‌ای از مذاکرات بر سر موضوعات بسیار مشخص شویم به امید این که به نتیجه‌ای برسیم که برای ما قابل قبول باشد و چیزی باشد که آنان نیز بتوانند انجام دهند".

به گفتهٔ مارکو روبیو "اگر این کار پیش نرود، واضح است که ما همچنان با جاه‌ طلبی‌های هسته‌ای آنان مشکلی داریم، اما چیزی که آنان دیگر نخواهند داشت، سپر متعارفی است که پشت آن پنهان شوند".

در این جلسه، سناتوران دموکرات اقدامات واشنگتن را مورد پرسش قرار دادند و به پیامدهای اقتصادی ناشی از مسدودسازی حمل‌ و نقل دریایی توسط ایران از تنگه هرمز، در ایالات متحده و سایر نقاط جهان اشاره کردند.

سناتور جین شهین گفت که حکومت ترمپ باید توضیحات بیشتری در مورد آنچه از آغاز جنگ رخ داده است ارایه دهد.

جین شهین، عضو دموکرات مجلس سنا، گفت که کانگرس سؤال‌های اساسی را دربارهٔ جنگ مطرح کرده که به گفتهٔ وی، قانونگذاران و امریکایی حق دارند پاسخ این سوال‌ها را بدانند.

در عین حال، تد کروز، سناتور جمهوریخواه، اقدامات واشنگتن در ایران را ستود و گفت که ایران اکنون "ضعیف‌تر، ناتوان‌تر و منزوی‌تر از آن است که در چندین دهه" بوده است.

روبیو گفت که هر توافق با ایران باید شامل تعهد رهبران ایران به از بین بردن ذخایر یورانیم غنی‌شدهٔ آن کشور و محدودیت‌های دراز مدت یا دست برداری از غنی‌سازی آینده‌ باشد.