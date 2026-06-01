ترمپ: توافق با ایران برای امریکا و متحدین ما خوب خواهد بود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که ایران واقعاً در تلاش برای دستیابی به یک توافق با واشنگتن می‌باشد.

ترمپ روز دوشنبه (اول جون) در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت: "واقعاً می‌خواهد به یک توافق برسد و این توافق برای ایالات متحدهٔ‌ امریکا و کسانی که با ما هستند، توافق خوبی خواهد بود."

در پیام رییس جمهور ایالات متحده همچنان آمده است: "اما آیا دموکرات‌ها و برخی جمهوریخواهان ظاهراً غیرمیهن‌دوست نمی‌فهمند که وقتی آدم‌های سیاسی فرصت‌طلب، بیش از هر زمان دیگری و بارها و بارها، با اظهار نظرهای منفی مدام سر و صدا به راه می‌اندازند و می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم، یا کندتر عمل کنم، یا به جنگ بروم، یا به جنگ نروم، یا هر چیز دیگری، انجام درست وظیفه‌ام و مذاکره برای من بسیار دشوارتر می‌شود؟"

دونالد ترمپ از منتقدین خود خواسته تا آرامش خود را حفظ کنند، زیرا به گفته او در نهایت "همه چیز به خوبی به پیش خواهد رفت".

رییس جمهور ایالات متحده قبل از این در مصاحبه ای با شبکه خبری فاکس که روز شنبه نشر شد، گفته بود که واشنگتن به یک توافق "بسیار خوب" با تهران "نزدیک" شده و تاکید کرد که برای رسیدن به توافق با ایران "عجله ای" ندارد.

دونالد ترمپ گفت: "اگر قرار باشد عجله کنید، به یک معامله خوب دست نخواهید یافت، و فکر می‌ کنم به آهستگی اما با اطمینان، به آنچه می‌ خواهیم، می ‌رسیم."

رییس جمهور ترمپ همچنان افزود که همزمان با امضای توافقنامه ایالات متحده با ایران، تنگه هرمز "فوراً" باز خواهد شد.

او گفت که ایران تا اکنون در مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده توافق کرده که نه سلاح اتمی تولید می کند و نه آن را "خریداری" می کند، آنچه به گفته رییس جمهور ترمپ یکی از خواسته های او در این مذاکرات بوده است.

در همین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، روز دوشنبه ادعا کرد که دلیل کندی در روند مذاکرات، بی اعتمادی، تغییر در دیدگاه واشنگتن و ادامهٔ حملات اسراییل در منطقه می‌باشد.

به گفتهٔ سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران "در چنین وضعیتی و در شرایط که طرف مقابل مدام دیدگاه‌اش را تغییر می‌دهد، مطالبات جدید یا متناقض مطرح می‌کند، پیام‌های رسانه‌ای متفاوت، متناقض و ضد و نقیض می‌دهد، طبیعی است که این وضعیت باعث طولانی شدن روند مذاکره می‌شود".

همزمان با تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق میان ایالات متحده و ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا (سنتکام) روز دوشنبه گفت که در دفاع از خود در مقابل تجاوزهای رژیم ایران، حملاتی به سایت‌های راداری و مراکز فرماندهی و کنترول طیاره‌های بی سرنشین ایران در گروک و جزیره قشم در جنوب ایران انجام داد.

به گفتهٔ سنتکام، این حملات "سنجیده شده و هدفمند" در روزهای شنبه و یکشنبه صورت گرفت و "در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران انجام شد که شامل سرنگونی یک طیاره بی سرنشین ام‌کیو-۱ امریکا بود که در حال انجام عملیات بر فراز آب‌های بین‌المللی بود."