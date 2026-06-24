دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که ایران به ایالات متحده اطلاع داده که هیچ نوع حق العبور را از کشتیهای که از تنگهٔ هرمز عبور میکنند، مطالبه نمیکند.
ترمپ روز چهارشنبه (۲۴جون) در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت: "ایران به ایالات متحده اطلاع داده است که علیرغم گزارشهای جعلی و شایعه پراکنیهای مزاحمتساز، "هیچ نوع حق العبور، هزینه بیمهای و هیچگونه هزینه دیگری از کشتیهای که از تنگه هرمز عبور میکنند، توسط ایران دریافت یا مطالبه نمیشود." اگر این اطلاعات نادرست باشد، مذاکرات فوراً پایان خواهد یافت!"
در این پیام، دونالد ترمپ گفته است که هیچ پولی از سوی واشنگتن به تهران پرداخت نشده و یا از داراییهای آنان آزاد نشده است. به گفتهٔ ترمپ، ایالات متحده "بخشی از داراییهای" ایران را که "کاملاً تحت کنترول" واشنگتن است، برای خرید جواری، گندم، سویابین و موارد دیگر به دهقانان امریکایی اختصاص داده خواهد شد.
رییس جمهور ترمپ گفته است که "در ایران به شدت به غذا نیاز است و ما آن را منحصراً از ایالات متحده برای آنان خریداری خواهیم کرد".
در پی امضای تفاهمنامهٔ اخیر میان ایالات متحده و ایران، هردو طرف روز یکشنبه نخستین دور مذاکرات مقدماتی را به هدف دستیابی به یک توافق نهایی، در سویس برگزار کردند.
دونالد ترمپ که روز گذشته در ایالت پنسلوانیا صحبت میکرد، تاکید کرد که ایالات متحده در پبی یک توافق مناسب با ایران میباشد.
ترمپ گفت: "ما در حال بستن یک توافق شگفتانگیز با ایران استیم. ما در حال بستن توافقی استیم که کشور ما و جهان را مصوون نگهدارد، چون اجازه نمیدهیم ایران به سلاح هستهای دست یابد. و آنان این را میدانند و با آن موافق اند."
رییس جمهور ایالات متحده همچنان اظهارات اخیر تهران را که هیچ پلانی برای بازدید مفتشان ادارهٔ بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای آن کشور، برنامه ریزی نشده است، رد کرد و گفت که مفتشان این اداره در یک زمان مناسب وارد ایران خواهند شد.
در همین حال، رافایل گروسی، رییس ادارهٔ بینالمللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت که "ما بهزودی روی شیوهها، تاریخها، طرزالعملها و مکانها کار خواهیم کرد. و بازرسیها قطعاً انجام خواهند شد".
به دنبال امضای تفاهمنامهٔ اخیر میان واشنگتن و تهران، مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده در سفر سه روزهاش به منطقهٔ خلیج، روز چهارشنبه از امارات متحدهٔ عرب، عازم کویت شد.
بحث در مورد تفاهمنامه، تلاشها برای مصوونیت کامل و تردد آزاد در تنگهٔ هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه، شامل اجندای دیدار مارکو روبیو با مسوولین بحرین، امارات متحدهٔ عرب و کویت میباشد.
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