دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که مذاکرات با ایران خوب به پیش میرود و آن کشور به طور کامل با بازرسیهای هستهای در بالاترین سطح و برای ابد، توافق کرده است.
ترمپ روز سه شنبه (۲۳جون) در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نوشت که این امر "صداقت هستهای" را تضمین خواهد کرد.
به گفتهٔ دونالد ترمپ "اگر آنان (ایرانیها) با این موضوع موافقه نمیکردند، هیچ مذاکره دیگری در کار نبود! بر اساس این و دیگر امتیازات عمدهای که ایران داده است، من موافقه کردهام که تنگه هرمز باز بماند و هیچ محاصره دریایی دیگری صورت نگیرد".
با این حال، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که کشتیها (نظامی امریکا) در منطقه باقی خواهند ماند تا "در صورتی که لازم باشد محاصره دوباره برقرار شود، که به نظر میرسد در این مقطع، بسیار بعید است".
در این پیام، دونالد ترمپ گفته است که "پول و یا تحریمهای را که وزارت مالیهٔ ایالات متحده آزاد میکند، در یک حساب امانتی تحت کنترول امریکا قرار خواهد گرفت و فقط برای خرید مواد غذایی و دارو از امریکا، به شمول جواری، گندم و سویا" استفاده خواهد شد.
ترمپ این اظهارات را در حالی ابراز کرده که قبل از آن اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، گفت که هیچ پلانی برای بازدید مفتشان ادارهٔ بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای آن کشور، برنامه ریزی نشده است.
در پی مذاکرات میان واشنگتن و تهران در سویس، جی دی ونس، معاون رییس جمهور دونالد ترمپ، روز دوشنبه گفت که ایرانیها "توافق کردند تا مفتشان ادارهٔ بینالمللی انرژی اتمی را دوباره به کشورشان دعوت کنند".
ترمپ روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید، هشدار داد که "اگر ایران به توافق خود عمل نکند یا اگر آنان رفتار مناسب نداشته باشند، من هر کار که لازم باشد" انجام خواهم داد.
در حالی که چانه زنیها برای توافق نهایی میان واشنگتن و تهران آغاز شده است، کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید، به تلویزیون فاکس گفته است که "رییس جمهور ترمپ هیچگاه توافقی را امضا نخواهد کرد که به سود این کشور و منافع امنیت ملی ما نباشد".
به گفتهٔ لیویت، ترمپ "همیشه به دنبال (پالیسی) امریکا نخست" است.
به دنبال مرحلهٔ نخست مذاکرات مقدماتی میان واشنگتن و تهران در سویس، پاکستان و قطر به عنوان کشورهای میانجی گفته اند که هردو طرف بر یک نقشهٔ راه برای دستیابی به یک توافق نهایی ظرف ۶۰روز آینده، موافقه کردند.
گروه