دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز دوشنبه ششم جولای بار دیگر بر عملکرد "عالی" حکومتش در برابر ایران تاکید گفت که صرف نظر از اینکه توافقی با ایران حاصل شود یا نه، ایالات متحده پیروز خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ گفت که "ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای" داشته باشد. او هرچند گفت که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، در پاسخ به خبرنگاران گفت که "به هر حال تغییر رژیم رخ داده" و به گفتۀ وی"رژیم اول" و "رژیم دوم" ایران از میان رفته و "رژیم سوم" حاکم کنونی در ایران "ظاهراً منطقی‌تر" به نظر می‌رسد.

او همچنان گفت که ایالات متحده قوای بحری ایران را نابود کرده و به گفتۀ وی "۱۵۹ کشتی" ایران در حملات نظامیان امریکایی به کلی نابود شده است.

رییس جمهور ایالات متحده هشدار داد که اگر ایران با ایالات متحده به توافق نرسد، نظامیان امریکایی کار ان کشور را تمام خواهد کرد.

کاهش نرخ نفت

رییس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که یکی از دلایلی که دولتش توانسته قیمت نفت را پایین نگه دارد، خارج کردن تعداد زیادی کشتی و محموله نفت از تنگه هرمز بوده است.

رییس جمهور ترمپ گفت: " قیمت نفت اکنون در سطحی است که فکر می‌کنم حتا از سطح پیش از شروع مذاکرات هم پایینتر شده است. ما امتیازاتی گرفته‌ایم. حالا آنان باید این امتیازات را حفظ کنند."

در همین حال، شرکت ال‌اس‌جی که تسهیلات کشتی‌رانی را فراهم می‌کند، گزارش داده است که روز دوشنبه ده کشتی مربوط جاپان که حامل ۱۲ میلیون بیرل نفت خام، مواد کیمیایی و موتر بود، از تنگۀ هرمز عبور کرده است.

ادارۀ تجارت بحری بریتانیا گفته است که در ۷۲ ساعت گذشته تنها ۸۰ کشتی تجارتی از تنگۀ هرمز عبور کرده که هنوز هم در مقایسه با زمان پیش از جنگ کم است. پیش از آغاز جنگ ایالات متحده و اسراییل علیه ایران، روزانه تا ۱۴۰ کشتی تجارتی، از تنگۀ هرمز عبور می‌کرد.

بر اساس آماری که شرکت های ردیابی نفتکش ها ارایه کرده اند، حدود ۵۸ تا ۶۸ میلیون بیرل نفت ایران، در حال حاضر، در آب‌های آسیایی سرگردان مانده و بدون مشتری خاص یا مقصد مشخص اند، این کشتی‌ها یا سرگردان در حال حرکت اند یا هم راکد ایستاده اند.

بر اساس گزارش‌ها، حتا چین که بزرگترین مشتری نفت ایران بود، به دلیل تحریم‌های ایالات متحده خریداری نفت از ایران را کاهش داده و شرکت های نفتی چین از خریداری نفت ایران پرهیز می‌کنند. البته شرکت‌های نفتی چین منتظر آن اند که موضوع پرداخت هزینه‌های نفت ایران مشخص شود که با چه پولی این حساب تادیه شود.