جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که به دلیل اقدام نظامی این کشور علیهٔ ایران، تهران توانایی کمتر برای انکشاف سلاح هسته‌ای دارد.

ونس که روز چهارشنبه (اول جولای) در یک پایگاهٔ نیروی بحری ایالات متحده در ایالت ویرجینیا صحبت می‌کرد، در اشاره به دست آوردهای نظامی ایالات متحده در ایران، گفت که "نیروی بحری آن کشور از بین برده شده و توانایی قدرت نمایی نظامی را چنانی که ۱۲ ماه پیش داشت" اکنون ندارد.

به گفتهٔ جی دی ونس از بین بردن توانایی هسته‌ای ایران، هدف عمدهٔ ایالات متحده بود.

معاون رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا گفت: "اگر به آنچه استخبارات خود ما درباره برنامه هسته‌ای آنان می‌گوید نگاه کنید، آنان نسبت به هر زمانی دیگر، نسبت به ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته، از ساخت بم هسته‌ای دورتر استند."

جی دی ونس همچنان گفت که اردوی ایالات متحده، اساس صنعت دفاعی ایران را از بین برده است تا به گفتهٔ او آن کشور ظرفیت احیایی مجدد برنامهٔ هسته‌ای را نداشته باشد.

ونس گفت اگر ایران برای احیای اردوی خود یا احیای برنامهٔ هسته‌ای خود تصمیم بگیرد، آن کشور تحت فشار زیاد قرار خواهد گرفت.

واشنگتن و تهران به هدف پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگهٔ هرمز، در اواسط ماهٔ جون بر یک تفاهمنامهٔ ۱۴ ماده‌ای توافق کردند.

تیم‌های تخنیکی هردو طرف روز چهارشنبه مذاکرات غیرمستقیم را با میانجیگری قطر و پاکستان، در دوحه انجام دادند.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجهٔ قطر، روز چهارشنبه در پیامی در شبکهٔ‌ اجتماعی ایکس نوشته است که میانجی‌های قطری و پاکستانی نشست‌های خود را با مذاکره کنندگان امریکایی با "پیشرفت مثبت" به پایان رساندند.

الانصاری نوشت: "هردو طرف موافقه کردند که به مذاکرات خود در آینده ادامه دهند و نشست بعدی به زودی پس از پایان مراسم تشیع جنازهٔ‌ رهبر فقید ایران، برگزار خواهد شد."

ترتیبات برای مراسم جنازهٔ‌ علی خامنه‌ای در ایران آغاز شده و قرار است جسداش در مشهد به خاک سپرده شود.

خامنه‌ای که ۳۶سال رهبر ایران بود، با آغاز حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل، به تاریخ ۲۸ فبروری کشته شد.

برای مراسم جنازهٔ خامنه‌ای، رهبران برخی کشورهای منطقه به شمول رهبران گروه طالبان در افغانستان نیز دعوت شده اند.