دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که رژیم ایران همزمان با مذاکره برای یافتن راه حل احتمالی به خواستههای امریکا مبنی بر کنار گذاشتن جاهطلبیهای هستهای و سرکوب بیرحمانۀ معترضان، فشار ایالات متحده را نیز احساس میکند.
رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه در مراسمی در واشنگتن دیسی در مورد رژیم گفت: "آنان اکنون سرگرم مذاکره اند. آنان نمیخواهند ما به ایشان ضربه بزنیم. ما یک ناوگان بزرگ [کشتیهای جنگی] را به آنسو [به سمت ایران] سوق دادهایم."
در همین حال، یک مقام قصر سفید به صدای امریکا گفته است که قرار است مقامهای ایالات متحده و ایران روز جمعه در شهر مسقط، پایتخت عمان، ملاقات کنند.
این نخستین مذاکرات حضوری مقامهای امریکایی و ایرانی از زمانی است که رییس جمهور دونالد ترمپ، سال گذشته به ایران فرصت داد تا از طریق دپلوماسی، فعالیتهای تسلیحات هستهای خود را متوقف کند و عمان میزبانی ملاقاتهای مقامهای دو طرف را به عهده گرفت.
پس از آنکه این فرصت مذاکرات دپلوماتیک نتیجه نداد، رییس جمهور ترمپ در حمایت از اسراییل در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، در ماه جون سال روان دستور حملات هوایی را بر تاسیسات هستهای ایران صادر کرد و آسیب شدید به برنامۀ تسلیحات هستهای ایران وارد کرد.
رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی انبیسی گفت که آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، در مورد فشار ایالات متحده که بر رژیم آن کشور اعمال شده تا از رفتار زننده با معترضان دست بردارد، باید "بسیار نگران" شده باشد.
ترمپ در این مصاحبه گفت که مذاکرات با ایران در جریان است، اما از ارایۀ جزییات بیشتر خودداری کرد.
پیشتر از آن، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن آمادۀ مذاکرات "معنیدار" با رژیم ایران است که "باید در برگیرندۀ ...طیفی از مسایل چون میزایلهای بالستیک آنان، حمایت آنان از سازمانهای تروریستی، برنامۀ هستهای آنان و رفتار آنان با مردم خودشان خواهد بود".
در هفتههای اخیر، کشتیهای بزرگ جنگی و تجهیزات نظامی ایالات متحده، به شمول کشتی طیاره بردار ابراهام لینکن در شرق میانه مستقر شده است و رییس جمهور دونالد ترمپ هشدار داده است که اگر رژیم ایران به خواستهای امریکا رسیدگی نکند، از این تجهیزات نظامی برای حمله بر رژیم ایران کار گرفته خواهد شد.
