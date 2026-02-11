دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی فاکس گفت که هر توافقی با رژیم ایران "باید یک توافق خوب باشد".

رییس جمهور ترمپ، در این مصاحبه که روز سه شنبه نشر شد، توافق خوب را توافقی تعریف کرد که در آن رژیم ایران "نه سلاح هسته‌ای و نه میزایل" داشته و امتیازات دیگری را که ایالات متحده درخواست کرده است، برآورده کند.

رییس جمهور ترمپ، با اشاره به مجموعۀ بزرگ از کشتی‌های امریکایی که در حال حرکت به سوی ایران است، گفت که رد توافق ایالات متحده برای متوقف کردن رفتار نامطلوب ایران، "احمقانه" خواهد بود.

ترمپ با یادآوری از حملۀ نظامی ایالات متحده در جون سال گذشته که تاسیسات هسته‌ای تهران را نابود کرد، گفت: "ما دفعۀ قبل قدرت هسته‌ای آنان را از بین بردیم و باید ببینیم که آیا این بار بیشتر از این کار را انجام می‌دهیم یا نه".

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، نیز روز چهارشنبه در اظهاراتی در جمع خبرنگاران، قبل از ترک آذربایجان، درباره ایران صحبت کرد.

آقای ونس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایالات متحده خواهان تغییر رژیم ایران است، گفت: "اگر مردم ایران می‌خواهند رژیم را سرنگون کنند، این به مردم ایران بستگی دارد. چیزی که ما در حال حاضر بر آن تمرکز داریم این واقعیت است که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد".