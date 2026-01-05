ترمپ: اوکراین حمله بر اقامتگاه پوتین را انجام نداده است

رییس جمهور ترمپ می‌گوید ارزیابی ایالات متحده مشخص می‌کند که اوکراین عامل حملۀ هفتۀ گذشته بر یکی از اقامتگاه‌های ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه نیست.

رییس جمهور ترمپ، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: "من باور ندارم که آن حمله اتفاق افتاده باشد. اتفاقی در همان نزدیکی افتاده است، اما هیچ ارتباطی با این خانه نداشته است."

روسیه هفته گذشته ادعا کرد که اوکراین حمله با طیارۀ بدون سرنشین را علیه یکی از خانه‌های پوتین انجام داده است و سیستم دفاع هوایی روسیه، تمام درون ها را منهدم کرده است. اوکراین انجام این حمله را رد کرده است.

رییس جمهور ترمپ قبلا گفته بود که پس از یک تماس تلیفونی با رییس جمهور پوتین، و آگاهی در مورد حمله بر یکی از اقامتگاه‌های پوتین، "بسیار عصبانی" شده است.

ترمپ در پاسخ به سوالی در مورد واکنش اولیه‌اش گفت که "هیچ کس در آن لحظه نمی‌دانست" اما " اکنون که توانسته‌ایم بررسی کنیم، ما باور نداریم که چنین اتفاقی افتاده باشد."

ترمپ هفتۀ گذشته دو تماس تلیفونی با پوتین داشت و با ولادیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین، در مارالاگو، اقامتگاه‌اش در فلوریدا، به عنوان بخشی از تلاش ایالات متحده برای ختم جنگ متجاوزگرانۀ تقریباً چهار ساله روسیه در اوکراین، ملاقات کرد.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه گفت: "فکر می‌کنم در یک مقطع به توافق خواهیم رسید. امیدوارم بین‌شان فاصله زیاد نباشد."