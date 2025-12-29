ترمپ: اوکراین و روسیه بیش از هر زمان به توافق صلح نزدیک شده اند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید که اوکراین و روسیه "بیش از هر زمان دیگر"، برای ختم درگیری‌هایشان، به توافق صلح نزدیک شده اند.

رییس جمهور ترمپ پس از میزبانی مذاکرات روز یکشنبه (۲۸ دسمبر) با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، گفت که هنوز هم چند موضوع پیچیدۀ دیگر باید حل و فصل شود.

دونالد ترمپ، پس از آنکه یک تماس تیلفونی با ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه داشت، در اقامتگاهش در مارالاگو – فلوریدا، با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین ملاقات کرد. رییس جمهور ترمپ، در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، مکالمۀ تلیفونی با پوتین را "بسیار پربار" عنوان کرد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در شبکۀ اجتماعی ایکس، از تماس "مثبت" دیگر رییس جمهور ترمپ به روز دوشنبه (۲۹ دسمبر) با ولادمیر پوتین همتای روسی اش خبر داد، اما جزییات بیشتر در این مورد ارایه نکرد.

ترمپ پس از ملاقات با زیلینسکی، در یک کنفرانس خبری به تلاش‌های تحت رهبری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین اشاره کرد و گفت: "ما می‌توانیم بسیار به [هدف] نزدیک شویم."

رییس جمهور ترمپ گفت: "یک یا دو مسئله‌ای بسیار بغرنج، مسایل بسیار دشوار وجود دارد. اما فکر می‌کنم که بسیار خوب پیش می‌رویم. امروز پیشرفت‌های زیادی داشتیم اما در واقع، ما در طول یک ماه گذشته، به این پیشرفت رسیده ایم. این پیشرفت [کار] یک روز نیست. یک چیز بسیار پیچیده است."

اوکراین، پیش از این واضح ساخته بود که هرگونه واگذار کردن قلمرو خود را به روسیه، به عنوان بخشی از توافق صلح، رد می‌کند.

زیلینسکی گفت که ایالات متحده و اوکراین تا حد زیادی در مورد یک توافق چارچوبی برای پایان دادن به جنگ به توافق رسیده‌اند.

زیلینسکی گفت که "ما تمام جنبه‌های چارچوب صلح را مورد بحث قرار دادیم". او افزود که "۹۰ درصد" توافق، روی یک طرح صلح ۲۰ ماده‌ای وجود دارد.

طرح صلح بیست ماده‌ای، یک نسخۀ اصلاح‌شده چارچوب پیشنهادی ایالات متحده است که در ماه نومبر ارایه شد.

دونالد ترمپ در صحبت با خبرنگاران ابراز عقیده کرد که ولادیمیر پوتین "در خصوص ختم جنگ بسیار جدی" است.

رییس جمهور ترمپ گفت که چند هفتۀ آینده می تواند مشخص کند که مذاکرات موفقیت‌آمیز خواهد بود یا نه.