ترمپ: دفاع میزایلی و حقوق مواد معدنی بخشی از توافق پیشنهادی گرینلند است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، می ‌گوید که یک توافق پیشنهادی با ناتو شامل دسترسی به مواد معدنی حیاتی و استقرار بخشی از یک سیستم دفاع میزایلی برنامه ‌ریزی شده در گرینلند خواهد بود.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه گفت که جزییات دقیق توافق پیشنهادی با ناتو هنوز تحت مذاکره قرار دارد.

دونالد ترمپ به شبکه خبری فاکس بزنس گفت که ایالات متحده "تمام دسترسی نظامی مورد نظر خود" را در گرینلند خواهد داشت و این توافق تاریخ پایانی نخواهد داشت.

مارک روته، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، گفت که با رییس جمهور ترمپ در مورد لزوم تقویت امنیت گرینلند و جلوگیری از جاه ‌طلبی‌های روسیه یا چین در منطقه صحبت کرده است.

روته افزود که او و آقای ترمپ در مورد مسایل مربوط به حاکمیت بر گرینلند صحبتی نکرده ‌اند.

این منطقه قلمرو دنمارک است و در بیانیۀ روز پنجشنبه، مته فردریکسن، صدراعظم دنمارک، آمادگی خود را برای مذاکرات مثمر با متحدان در مورد تقویت امنیت در منطقه تا زمانی ابراز داشت که تمامیت ارضی رعایت شود.

آقای ترمپ روز چهارشنبه چارچوب این توافق را اعلام کرد و گفت که در نتیجه، دیگر تعرفه‌های برنامه ‌ریزی شده ۱۰ درصدی را بر هشت کشور اروپایی اعمال نخواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ تهدید کرده بود که اگر توافقی برای "خرید کامل و تمام‌عیار گرینلند" حاصل نشود، این تعرفه‌ها را از اول فبروری اعمال خواهد کرد، اقدامی که با مخالفت دنمارک و هفت کشور اروپایی مواجه شد.