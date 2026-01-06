ترمپ: ایالات متحده با ونزیویلا در جنگ قرار ندارد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که کشورش با ونزویلا در جنگ نیست. این اظهارات به دنبال دستگیری نیکولاس مادورو رهبر دیکتاتور آن کشور، از سوی نیروهای امریکایی بیان شد.

رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسش شبکۀ خبری ان‌بی‌سی از این که آیا ایالات متحدۀ امریکا وارد جنگ با ونزویلا شده است گفت: "نه، ما در جنگ نیستیم". او افزود: "با کسانی که مواد مخدر می‌فروشند، در جنگ استیم. ما با کسانی که زندان های خود را داخل امریکا خالی می‌کنند، با کسانی که معتادان خود را به امریکا می‌فرستند و با کسانی که دیوانه خانه‌هایشان را به امریکا می‌ریزند، در جنگ استیم".

مادورو در ایالات متحده امریکا، در پیوند به چندین قضیۀ جرمی، به شمول توطیه تروریزم مواد مخدر و توطیه واردات کوکاین متهم شناخته شده است.

او در نخستین جلسۀ محکمه‌اش در نیویارک اظهار بی‌گناهی کرد. رییس جمهور ترمپ گفت توقع ندارد که ونزویلا در جریان سی روز آینده، انتخابات ریاست جمهوری را راه اندازی کند.

ترمپ گفت:" ما باید آن کشور را ترمیم کنیم. شما انتخابات راه اندازی کرده نمی‌توانید. مردم هیچگونه قادر به رایدهی نخواهند بود. ما باید سلامتی را به آن کشور برگردانیم."

دلسی رودریگز معاون رییس جمهور ونزویلا روز دوشنبه به عنوان رییس جمهور موقت برای جانشینی مادورو سوگند یاد کرد.

رییس جمهور ترمپ گفت که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده با سرپرست حکومت آن کشور در تماس بوده و "روابط آنها بسیار قوی بوده است."

روبیو و چندین مقام ارشد حکومت ایالات متحدۀ امریکا روز دوشنبه در مورد عملیات نظامی اخیر در ونزویلا برای رهبران کانگرس امریکا، در عقب در های بسته، توضیحات دادند.

مایک جانسن، رییس مجلس نمایندگان امریکا، متعاقب جلسات یاد شده گفت: "ما توقع نداریم تا به آنجا سرباز بفرستیم".

او افزود: "این یک تغییر رژیم نیست. این تقاضا برای تغییر در رفتار است."

از سوی دیگر، جین شاهین، یکی از سناتوران ارشد دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا به خبرنگاران گفت، "هنوز هم سوالات زیادی وجود دارد که باید پاسخ داده شود."

رییس جمهور ترمپ در مصاحبه خود با ان‌بی‌سی گفت: "ما در کانگرس، حمایت خوبی با خود داریم."