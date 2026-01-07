دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، می‌گوید که قدرت بازسازی‌شده‌ای اردوی امریکای تحت رهبری او، برای ناتو و توانایی آن در جلوگیری از دشمنان اصلی غرب، چین و روسیه، حیاتی است.

رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکه تروت سوشیل روز چهارشنبه / با اشاره به ناتو نوشت: "همه خوش‌شانس استند که من اردوی خود را در اولین دوره ریاست جمهوری‌ام بازسازی کردم و همچنان به این کار ادامه می‌دهم."

رییس جمهور ایالات متحده همچنین اظهار داشت: "روسیه و چین بدون ایالات متحده هیچ ترسی از ناتو ندارند و من شک دارم که اگر واقعا به آنان نیاز داشتیم، ناتو در کنار ما می‌بود."

اما دونالد ترمپ در توضیح دیدگاهش در مورد ناتو گفت: "ما همیشه برای ناتو حضور خواهیم داشت، حتی اگر آنان برای ما نباشند."

رییس جمهور ایالات متحده همچنین تاکید کرد که "تنها کشوری که چین و روسیه از آن می‌ترسند و به آن احترام می‌گذارند، ایالات متحده بازسازی شده توسط دونالد ترمپ است."

رییس جمهور ایالات متحده پیش از این، در اظهاراتی به خبرنگاران در ماه مارچ گذشته در قصرسفید، در مورد تعهد متحدین ناتو با دفاع از ایالات متحده ابراز تردید کرده و گفته بود: "فکر می‌کنید آنان می‌آیند و از ما محافظت می‌کنند؟ توقع می‌رود بیایند. من خیلی مطمین نیستم."

دونالد ترمپ پس از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خود در یک سال پیش، از متحدان ناتوی ایالات متحده خواست تا سهم درآمد ملی صرف شده برای دفاع را تا سال ۲۰۳۵ به ۵٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و این تعهد را به دست آورد.

بسیاری از کشورهای ناتو پیش از این ۲٪ یا کمتر از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه می‌کردند و این چیزی بود که ترمپ آن را بار زیاد بر دوش ایالات متحده توصیف کرد که درآمد خود را صرف خرید سخت‌افزار نظامی برای دفاع از ناتو کند.