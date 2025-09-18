دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده تلاش می‌کند تا پایگاه هوایی بگرام را در افغانستان پس بگیرد.

رییس جمهور ترمپ در پایان سفرش به بریتانیا، در صحبت با خبرنگاران گفت: "در تلاش استیم تا آن [پایگاه هوایی بگرام] را پس بگیریم. به هر صورت، این می‌تواند اندکی خبر فوری باشد...زیرا آنان [طالبان] چیزهایی از ما می‌طلبند، ما این پایگاه را پس می‌خواهیم."

رییس جمهور ترمپ در مورد چگونگی باز‌پس گیری پایگاه هوایی بگرام و اینکه طالبان چه خواسته‌هایی از ایالات متحده دارند، جزییاتی ارایه نکرد.

ترمپ روز پنجشنبه گفت: "یکی از دلایلی که ما این پایگاه را می‌خواهیم، این است که آن طور که می‌دانید آن [پایگاه] یک ساعت از جایی فاصله دارد که چین در آن تسلیحات هسته‌ای می‌سازد."

ترمپ به تاریخ ۲۶ فبروری (هشتم حوت) گفت که به پیت هگسیت، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات امریکایی را از افغانستان بررسی کند. او همچنان گفته بود که زمانی که رسم و گذشت طالبان را در وسایط امریکایی می‌بیند "خشمگین" می‌شود.

پایگاه هوایی بگرام در ۴۴ کیلومتری شمال کابل، در جریان دو دهه حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان قرارگاه مرکزی سوق و ادارۀ قوای امریکایی و ناتو بود و نیز در زندانی که در این پایگاه وجود داشت، هزاران زندانی، به ویژه اعضای طالبان، نگهداری می‌شدند.

نظامیان امریکایی به تاریخ دوم جولای ۲۰۲۱ میلادی میدان هوایی بگرام را تخلیه کرده و آن را به وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان سپردند.

این پایگاه که در دهه ۱۹۸۰ توسط اتحاد جماهیر شوروی پیشین ساخته شده بود، بزرگترین تاسیسات نظامی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان محسوب می‌شد.