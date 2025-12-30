ترمپ: در صورت‌ تلاش مجدد‌ تهران به ساختن میزایل بالستیک از  حملهٔ دیگر اسراییل بر ایران حمایت خواهیم کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که اگر ایران به تلاش‌هایش برای احیای مجدد توانایی‌های میزایل بالستیک ادامه دهد، ایالات متحده از حملۀ دیگر اسراییل بر ایران، دشمن مشترک شان، حمایت خواهد کرد.

قابلیت‌های میزایل بالستیک ایران در جریان جنگ دوازده روزۀ اسراییل علیه ایران صدمه دیده است.

رییس جمهور ترمپ، روز دوشنبه (۲۹ دسمبر) این اظهارات را پس از ملاقات با بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل در اقامت‌گاهش در مارالاگو – فلوریدا، بیان داشت.

ترمپ در پاسخ به پرسشی در مورد واکنش امریکا به احتمال تلاش مجدد ایران به توسعۀ میزایل‌های بالستیک و بازسازی برنامۀ تسلیحات هسته‌ای اش گفت که در این صورت حمایت ایالات متحده برای یک حملۀ اسراییل "سریع" خواهد بود.

از پایان جنگ دوازده روزه میان اسراییل و ایران به این‌طرف، رییس جمهور ترمپ به کرات ایران را هشدار داده است که اگر تلاش کند ساحات غنی‌سازی یورانیم خود را که به گفتۀ رییس جمهور ترمپ در سلسله حملات ۲۲ جون عملیات چکشی نیمه‌شب "محو" شدند، بازسازی کند، می‌تواند دستور حملۀ بعدی ایالات متحده را صادر کند.

رییس جمهور ترمپ، از زمان پایان جنگ دوازده روزه که با میانجیگری ایالات متحده به آتش‌بس میان اسراییل و ایران منجر شد، تا کنون علناً در مورد موضع خود در قبال توانایی میزایل‌های بالستیک ایران اظهار نظر نکرده بود.

جنگ دوازده روزه با حمله اسراییل به آنچه که آن‌را تهدیدهای وجودی از جانب ساحات هسته‌ای و میزایل و فرماندهان نظامی ایران می‌دانست، آغاز شد. ایران نیز با شلیک صدها میزایل به مراکز جمعیتی و زیربناهای اسراییل به اقدام تلافی جویانه دست زد.

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل در ۲۲ دسمبر در یک سخنرانی مشترک با همتایان یونانی و قبرسی خود به موضوع میزایل‌های ایران پرداخت.

نتنیاهو در مورد تمرینات همان‌روز میزایل ایران در شهرهای مختلف [ایران] گفت: "ما می‌دانیم که ایران در حال انجام آزمایشات است. ما این موضوع را دنبال می‌کنیم و آماده‌سازی‌های لازم را انجام می‌دهیم. می‌خواهم برای ایران واضح سازم که هرگونه اقدامی علیه اسراییل با واکنش بسیار تندی مواجه خواهد شد."

نتنیاهو که روز دوشنبه در کنار ترمپ ایستاده بود، درباره حمایت لفظی رییس جمهور ایالات متحده، از حمله دیگر اسراییل به ایران اظهار نظر نکرد.

پیش از آن، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در جنوب فلوریدا با نتنیاهو دیدار کرد و بعداً در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که انان درباره "امنیت منطقه‌ای، همکاری در زمینه انرژی و تعهد مشترک در مبارزه با یهودستیزی" گفتگو کرده‌اند.

وزیر خارجۀ ایالات متحده در پست شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "من بر اهمیت همکاری مستمر ما برای ترویج صلح و ثبات در شرق‌میانه تاکید کردم."

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل در یک پست دیگر شبکۀ اجتماعی ایکس، ملاقات با مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده را "عالی" توصیف کرد.