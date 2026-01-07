دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اعلام کرد که ونزویلا قرار است بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بیرل تیل را به قیمت بازار به نفع مردم ونزویلا و ایالات متحده بفروشد.

ترمپ این اظهارات را در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل روز سه‌شنبه، چند روز پس از آنکه نیروهای امریکایی، نیکولاس مادورو، رهبر سابق ونزویلا را در یک حملۀ گسترده در کاراکاس به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند، ابراز داشت.

ترمپ در پیام خود گفت: "خورسندم اعلام کنم که مقامات موقت ونزویلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بیرل نفت با کیفیت بالا و تحریم شده را به ایالات متحدۀ امریکا تحویل خواهند داد. این نفت به قیمت بازار فروخته خواهد شد و پول آن توسط من، به عنوان رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، کنترول خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که به منفعت مردم ونزویلا و ایالات متحده استفاده می‌شود!"

در پیام تذکر رفته اسشت: "این تیل توسط کشتی‌ها حمل شده و مستقیماً به بنادر ایالات متحده منتقل می‌شود. از توجه شما به این موضوع متشکرم!"

رییس جمهور ترمپ به کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، دستور داد که این طرح را "به گونۀ فوری" اجرا کند.

رایت در پاسخ به پیام رییس جمهور ترمپ گفت: "آقای رییس جمهور، اجرا می‌شود. من متوجه این موضوع استم".

گمان برده می‌شود که ونزویلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارا است.

دلسی رودریگز، معاون مادورو، به عنوان رهبر موقت ونزویلا سوگند یاد کرده است. مقامات امریکایی گفته‌اند که خواست بر این است تا ونزویلا "در جهت مشخصی حرکت کند"، اقدامات بیشتر برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر روی دست گیرد، از مبدل شدن ونزویلا به پناهگاه امن برای دشمنان ایالات متحده جلوگیری کند و استفاده از صنعت نفت برای ثروتمند سازی بازیگران متخاصم را توقف دهد.

رییس جمهور ترمپ در مصاحبه‌ای روز دوشنبه پنجم جنوری، به شبکۀ خبری ان‌بی‌سی گفت که ایالات متحده ممکن است از تلاش‌های شرکت‌های نفتی امریکایی برای بازسازی زیربنا‌های انرژی ونزویلا حمایت مالی کند و پیش‌بینی کرد که این تلاش می‌تواند کمتر از ۱۸ ماه طول بکشد.

او گفت: "به نظر من می‌توانیم این کار را در زمان کمتری انجام دهیم، اما پول زیادی خواهد بود."

ترمپ علاوه کرد: "مقدار زیادی پول باید خرج شود و شرکت‌های نفتی آن را خرج خواهند کرد و سپس توسط ما یا از طریق درآمدشان دوباره پرداخت خواهد شد."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، این هفته گفت که محاصره برای اجرای تحریم‌های اعمال شده علیه ونزویلا همچنان پابرجاست.

روبیو در مصاحبه با برنامه "این هفته" شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: "اگر شما یک قایق تحریم‌شده باشید و به سمت ونزویلا حرکت کنید، چه در مسیر ورود یا خروج، با حکم محکمۀ که از قضات ایالات متحده دریافت کرده‌ایم، توقیف خواهید شد. ما به اجرای تحریم‌های خود ادامه خواهیم داد... تا زمانی که تغییرات ایجاد شود."

ترمپ گفت که ایالات متحده آماده است در صورت عدم همکاری حکومت ونزویلا، اقدامات بیشتری را در آن کشور انجام دهد.