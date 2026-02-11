دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، امروز چهارشنبه (۱۱ فبروری) از بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل در قصر سفید میزبانی می‌کند و انتظار می‌رود دو متحد در مورد چگونگی پاسخدهی به تهدیدات ایجاد شده از جانب ایران – دشمن مشترک اسراییل و امریکا - غور کنند.

رییس جمهور ترمپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش که یک سال و اندی از آن می‌گذرد، این ششمین بار است که از نتنیاهو در داخل ایالات متحده میزبانی می‌کند.

نتنیاهو ناوقت روز سه شنبه (۱۰ فبروری)، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ امریکا در امور صلح و جرد کوشنر، مشاور غیررسمی رییس جمهور ترمپ را در بلیر هاوس – که در مجاورت با قصرسفید موقعیت دارد، ملاقات کرد.

حساب کاربری نتنیاهو در شبکۀ اجتماعی ایکس، با نشر تصویری از این دیدار گفته است که ویتکاف و کوشنر آخرین معلومات مربوط به دور اول مذاکرات غیرمستقیم را که جمعه گذشته در عمان با رژیم ایران برگزار کردند، در اختیار طرف اسراییلی قرار دادند.

انتظار می‌رفت که پیش از دیدار نتنیاهو با رییس جمهور ترمپ، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده با صدر اعظم اسراییل دیدار کند.

صدر اعظم اسراییل قبل از پرواز به جانب واشنگتن، به خبرنگاران گفت که دیدگاه اسراییل را در مورد چگونگی تضمین صلح و امنیت در منطقه از طریق مذاکرات ایالات متحده و ایران، به رییس جمهور ترمپ ارایه خواهد کرد.