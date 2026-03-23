دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا امروز اعلام کرد که ایالات متحده و ایران طی دو روز گذشته "مذاکرات بسیار خوب و سازنده" با هدف دستیابی به "حل و فصل کامل و جامع" خصومت‌های جاری در شرق میانه انجام داده‌اند.

رییس جمهور ترمپ، امروز با نشر یک پیام در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، این مذاکرات را "عمیق، مفصل و سازنده" توصیف کرده و گفت که این مذاکرات در طول هفته ادامه خواهد یافت.

او با اشاره به "لحن و محتوای" مثبت مذاکرات گفت که به وزارت جنگ دستور داده است تا هرگونه حمله نظامی برنامه‌ریزی‌شده بر تاسیسات تولید برق، و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازد.

در پیام رییس جمهور ترمپ آمده است که تعویق این حملات مشروط به موفقیت مداوم نشست ها و بحث‌های جاری است. نیروهای امریکایی و اسراییل، در بیست‌و هشتم ماه فبروری حملات هماهنگ‌شده‌ای را علیه ایران آغاز کرده، در ابتدا سایت‌های هسته‌ای و رهبری نظامی را هدف نابود کردند.

با ادامه و گسترش جنگ یاد شده، بازارهای جهانی انرژی بر اثر تهدیدات موجود در تنگه هرمز مختل شده قیمت نفت در جهان و نوسانات قابل توجه داشته است. فرمان رییس جمهور ترمپ نشان دهنده کاهش تنش موقت پس از تهدیدهای اخیر، به ویژه ضرب الاجل ۴۸ ساعته به ایران برای بازگشایی خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز، است.