ایالات متحده روز جمعه ۲۴ جولای تعرفه‌های جدیدی را بر تقریباً تمام واردات خود اعمال کرد و گفت که شریکان تجارتی به اندازه کافی برای اجرای ممنوعیت محصولاتی که با کار اجباری تولید می‌شوند، تلاش نمی‌کنند.

مبنای قانونی این تعرفه‌ها چیست؟

نماینده تجارتی ایالات متحده اعلام کرد که این تعرفه‌ها بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ ایالات متحده وضع شده‌اند. این بخش به حکومت امریکا اجازه می‌دهد که در صورتی که شرکای تجاری در وضع و اجرای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری ناکام باشند، از تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزار مقابله استفاده کند.

ادارهٔ ترمپ در ماه مارچ اعلام کرد که تحقیقات درباره عملکرد شرکای تجاری در ارتباط با بخش ۳۰۱ قانون تجارت را آغاز کرده است.

کدام کشورها تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

این تعرفه‌ها بر ۶۰ شریک تجاری ایالات متحده اعمال می‌شود. تعرفه ۱۰ درصدی برای کالاهای وارداتی از کشورهای زیر از روز جمعه اجرایی شده است:

ارجنتاین، بنگله‌دیش، بریتانیا، کمبودیا، کانادا، اکوادور، السلوادور، گواتیمالا، هندوراس، هند، اندونیزیا، اردن، مالیزیا، مکسیکو، پاکستان، سریلانکا، و ترینیداد و توباگو.

نرخ تعرفه‌ها برای اتحادیه اروپا، تایوان، جاپان، کوریای جنوبی و سویس، بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد تعیین شده است.

علاوه بر این، نرخ ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از ۳۸ کشور، از جمله چین، روسیه و برازیل، اعمال می‌شود.

آیا استثناهایی وجود دارد؟

این تعرفه‌ها شامل طیفی از کالاها، از جمله نفت و گاز، کود کیمیاوی، موترها، مس، فولاد، پرزه‌جات طیاره و مواد معدنی حیاتی نمی‌شود.

نماینده تجارتی ایالات متحده اعلام کرد که کالاهای معاف‌شده از جمله اقلامی اند که اعمال تعرفه بر آن‌ها می‌تواند موجب کمبود عرضه یا اختلال گسترده در اقتصاد امریکا شود، یا کالاهایی استند که امکان تولید یا کشت آن‌ها به میزان کافی در داخل ایالات متحده وجود ندارد.

همچنین، در مواردی که دفتر نماینده تجارتی امریکا تشخیص دهد که اعمال نکردن تعرفه‌ها می‌تواند دولت‌های دیگر را به اجرای مؤثرتر ممنوعیت‌های مربوط به کار اجباری تشویق کند، معافیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

بر سر تعرفه‌های جهانی ۱۰ درصدی که اوایل امسال اعمال شده بود، چه آمد؟

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده اندکی پس از اهراز کرسی ریاست جمهور در اوایل سال ۲۰۲۵، با این استدلال که کسری‌های تجاری یک وضعیت اضطراری ملی محسوب می‌شوند، مجموعه گسترده‌ای از تعرفه‌ها را اعمال کرد.

اما محکمهٔ عالی ایالات متحده در فبروری ۲۰۲۶ این استدلال را رد کرد. در پی آن، ترمپ با استناد به قانون دیگری، مجموعه جدیدی از تعرفه‌های جهانی ۱۰ درصدی را وضع کرد.

طبق آن قانون، این تعرفه‌ها تنها می‌توانستند ۱۵۰ روز برقرار باشند. بنابراین، این تعرفه‌ها روز جمعه منقضی شدند.