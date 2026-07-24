ایالات متحده روز جمعه ۲۴ جولای تعرفه‌های جدیدی را بر تقریباً تمام واردات خود از ۶۰ کشور جهان اعمال کرد و گفت که شریکان تجارتی به اندازه کافی برای اجرای ممنوعیت محصولاتی که با کار اجباری تولید می‌شوند، تلاش نمی‌کنند.

این تعرفه‌ها که از ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد متغیر است، همزمان با انقضای تعرفه جهانی ۱۰ درصدی که توسط حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ در اوایل امسال وضع شده بود، به اجرا گذاشته می‌شوند.

تعرفه‌های جدید ۹۹.۴ درصد از واردات ایالات متحده را پوشش می‌دهد، اما برای طیف وسیعی از محصولات از جمله نفت، گاز، کود، موتر، فولاد، المونیم و مواد معدنی حیاتی معافیت‌هایی وجود دارد.

جمیسن گریر، نمایندۀ تجارتی ایالات متحده، با نشر بیانیه‌ای گفت: "ایالات متحده نزدیک به یک قرن است که ممنوعیت واردات نیروی کار اجباری را اعمال می‌کند و آن را با دقت اجرا می‌کند؛ زمان آن رسیده است که شرکای تجارتی ما نیز همین کار را انجام دهند. اقدام امروز، آغازگر اصلاح آنچه است که هم نقض حقوق بشر و هم یک رویه تجارتی تحریف‌کننده است، تا رفاه کارگران را در همه جا بهبود ببخشد."

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، روز جمعه گفت که بیجینگ "مخالف هرگونه تعرفۀ یک‌جانبه" است و به گفتۀ وی جنگ‌های تجارتی به سود هیچ طرفی نیست.

دان فارل، وزیر تجارت آسترالیا، این تعرفه‌ها را "کاملاً ناموجه" خواند و گفت که کشورش موضوع برده داری را بسیار جدی می‌گیرد.

کریستینا روک، وزیر تجارت فلیپین، گفته است که حکومت آن کشور "به تعامل با ایالات متحده ادامه خواهد داد تا تاکید کند که این کشور سیاست قوی علیه کار اجباری دارد."

رییس جمهور ترمپ استدلال می‌کند که وضع تعرفه‌های بلند بر کالاهای وارداتی سبب تقویت تولیدات در داخل ایالات متحده می‌شود و از زمان احراز دور دوم تصدی ریاست جمهوری در این زمینه تلاش کرده است.

محکمۀ عالی ایالات متحده در ماه فبروری تلاش قبلی رییس جمهور ترمپ برای اعمال تعرفه‌ها را رد کرد، ترمپ با اعمال این تعرفه‌ها استدلال کرده بود که کسر موجود تجارتی ایالات متحده نشان‌دهندۀ وضعیت اضطراری ملی است.

رییس جمهور ترمپ بلافاصله متعهد به اعمال "تعرفه‌های جدید و مجاز قانونی" شد و برای تصویب نرخ جهانی ۱۰ درصدی که روز جمعه در پایان ۱۵۰ روز مهلت قانونی آن منقضی شد، به یک قانون متفاوت تجارتی تکیه کرد.

در ماه مارچ، نمایندۀ تجارتی ایالات متحده از تحقیقاتی در مورد ۶۰ شریک تجارتی در مورد اجرای ممنوعیت کالاهای تولید شده با کار اجباری توسط آنان خبر داد که منجر به تعرفه‌های جدید روز جمعه شد.