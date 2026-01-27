دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به یک شبکۀ خبری امریکایی گفت که حاکمان اسلام‌گرای ایران می‌خواهند با وی مذاکره کنند.

این درحالیست که رییس جمهور ترمپ، در پاسخ به سرکوب بی‌رحمانۀ اعتراض کنندگان در سراسر ایران توسط رژیم آن کشور، حضور نظامی امریکا را در منطقه تقویت بخشید.

دونالد ترمپ، در یک مصاحبه با شبکۀ خبری اکسیوس گفت: "آنان [حاکمان رژیم ایران] می‌خواهند معامله کنند. من این را می‌دانم. آنان بارها تماس گرفته‌اند. آنان می‌خواهند صحبت کنند."

ترمپ با استقرار کشتی طیاره‌بردار هسته‌ای ابراهام لینکلن و گروه ضربتی آن در منطقه، حضور اردوی ایالات متحده را در نزدیکی ایران تقویت کرده است.

فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده روز دوشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این کشتی‌های جنگی از محل استقرار قبلی خود در آب‌های جنوب چین به این منطقه رسیده‌اند.

رییس جمهور ترمپ در مصاحبه با اکسیوس گفت: "ما یک نیروی بزرگ بحری را در نزدیکی ایران داریم. بزرگ‌تر از ونزویلا."

اشارۀ ترمپ به ونزویلا اشاره‌ به کشتی‌های جنگی امریکایی بود که او قبل از عملیات نظامی که منجر به دستگیری و برکناری نیکولاس مادورو دیکتاتور پیشین ونزویلا در اوایل این ماه شد، در سواحل آن کشور مستقر کرده بود.

قصر سفید به گونۀ فوری به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد چگونگی واکنش حکومت ترمپ به درخواست‌های رژیم ایران برای مذاکره – که با فشار ناشی از استقرار نظامی ایالات متحده روبرو است - پاسخ نداد.

فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده، (افسینت)، در اقدامی دیگر برای نشان دادن قابلیت‌های نظامی امریکا در منطقه، در بیانیه‌ای روز دوشنبه اعلام کرد که "تمرینات آمادگی چند روزه برای نشان دادن توانایی استقرار، پراکندگی و حفظ نیروی هوایی رزمی در سراسر حوزۀ مسوولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده" انجام خواهد داد. این منطقه شامل شرق‌میانه می‌شود.

رییس جمهور ترمپ به کرات رژیم ایران را هشدار داده است تا کشتار جمعی هزاران اعتراض‌کننده را که در اعتراضات ضد حکومتی شرکت کردند، متوقف سازد. این اعتراضات در ۲۸ دسمبر آغاز شد و معترضین خواستار پایان دادن به دهه‌ها حکومت استبدادی و مذهبی بوده‌اند.

رییس جمهور ترمپ همچنان هشدارهایش‌را عامل فشار بر رژیم ایران برای توقف اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شدۀ صدها معترض دیگر دانسته است.

تامی بروس، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که حکومت به رهبری ترمپ، در حال اعمال فشار برای "اجرای کامل" تحریم‌های ایران است، تحریم‌های که شورای امنیت ملل متحد سال گذشته آنها را دوباره برقرار کرد. تحریم‌ها برای مقابله با فعالیت‌های تکثیر تسلیحاتی ایران طراحی شده‌اند.

بروس همچنان گفت که رژیم ایران "از دهه‌ها به اینسو، از طریق خشونت و ارعاب، یک تهدیدی را متوجه صلح و امنیت بین المللی کرده است."

تامی بروس افزود: "در نتیجه‌ی ریختن پول در جیب تروریست‌ها و تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای و میزایل آنان، به جای اینکه نیازهای اساسی مردم ایران را تامین کنند، دیده‌ایم که مردم ایران به قدر کافی رنج برده اند."