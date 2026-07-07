رییس جمهور ترمپ برای شرکت در نشست رهبران ناتو وارد ترکیه شد

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از چاشت سه شنبه هفتم جولای به وقت انقره وارد ترکیه شد که از سوی رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه از وی استقبال شد.

قرار است رییس جمهور ترمپ در نشست دو روزۀ رهبران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) شرکت و در این نشست سخنرانی کند. انتظار می‌رود که رییس جمهور ترمپ در این نشست بار دیگر از اعضای ناتو بخواهد که بودجه دفاعی شان را به میزان پنج درصد عواید ناخالص ملی شان افزایش دهند.

رییس جمهور ترمپ به دلیل همکاری نکردن سایر کشورهای عضو ناتو با ایالات متحده در جنگ علیه ایران، بارها ابراز نارضایتی کرده و آن را به رخ رهبران این پیمان کشیده است.

افزون بر رییس جمهور ترمپ، رهبران دیگر کشورهای سازمان ۳۲ عضوی ناتو برخی از رهبران کشورهای غیر عضو و مقام‌های بین‌المللی در این نشست شرکت دارند.