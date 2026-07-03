رهبران ناتو هفته آینده برای نشست سالانهٔ این پیمان در انقره گردهم می‌آیند. کشورهای اروپایی در این نشست تلاش خواهند کرد تا اختلافات خود با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده بر سر ایران و گرینلند را کنار گذاشته و نشان دهند که با کاهش تعهدات واشنگتن نسبت به این ایتلاف، آماده‌اند مسوولیت بیشتری برای دفاع از قاره اروپا بر عهده بگیرند.

دونالد ترمپ بارها از هزینۀ نابسندۀ دفاعی کشورهای ناتو و بی‌میلی ناتو برای حمایت از ایالات متحده در درگیری شرق میانه انتقاد کرده است. ترمپ روز پنج‌شنبه گفت که ایالات متحده برای حفاظت از اعضای ناتو هزینه می‌کند، " بدون آن‌که از این کار سودی به دست آورد ".ش

اما مارک روته، منشی عمومی ناتو، گفته است که این نشست نشان خواهد داد که کشورهای اروپایی به تعهدات خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی به‌منظور بازدارندگی در برابر هرگونه حمله احتمالی روسیه عمل می‌کنند.

مقام‌های اروپایی امیدوارند که روابط نزدیک ترمپ با رجب اردوغان، رییس جمهور ترکیه و مارک روته به برگزاری آرام و موفق این نشست کمک کند.

روته و دیگر رهبران ناتو تاکید کرده‌اند که این ایتلاف به امنیت خود ایالات متحده نیز کمک می‌کند و کشورهای اروپایی به درخواست دیرینه ترمپ برای افزایش هزینه‌های دفاعی خود پاسخ مثبت داده‌اند.

انتظار می‌رود کشورهای عضو این ایتلاف متعهد شوند که کمک‌های امنیتی پایدار، قابل پیش‌بینی و درازمدت را برای اوکراین فراهم کنند.

ولادمیر زیلینسکی، رییس‌جمهور اوکراین، در ضیافتی که به میزبانی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد و اردوغان همچنین دیدارهای دوجانبه‌ای با ترمپ خواهد داشت

مارک روته روز چهارشنبه در برلین گفت: "نشست هفته آینده بر تبدیل افزایش هزینه‌های دفاعی به توانایی‌های واقعی و آماده برای نبرد، و همچنین گسترش چشمگیر صنایع دفاعی ما تمرکز خواهد داشت. "

او افزود: "ناتو یک ایتلاف فرا-اتلانتیکی است و همیشه چنین خواهد ماند، اما ما باید توازن آن را به شکلی بهتر تنظیم کنیم. متحدان اروپایی، همراه با کانادا و در همکاری نزدیک با ایالات متحده، مسوولیت بیشتری را در زمینه دفاع متعارف از اروپا بر عهده می‌گیرند. "

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، گفته است که نشست امسال فرصتی است تا اطمینان حاصل شود همه کشورها سهم و مسوولیت خود را به‌گونهٔ کامل ادا می‌کنند.

هگسیت گفته است: "بسیاری از کشورها به تعهدات خود عمل می‌کنند، اما برخی دیگر هنوز باید اقدامات بیشتری انجام دهند. ما هم در نشست‌های خصوصی و هم در محافل عمومی، این موضوع را صادقانه مطرح خواهیم کرد. فکر می‌کنم این مهم است که دوستان با دوستان خود صادق باشند. "

هگسیت همچنین از آغاز یک بازبینی شش‌ماهه در مورد استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در اروپا خبر داده است تا اطمینان حاصل شود که متحدان ناتو رهبری مسوولیت تامین امنیت قاره اروپا را بر عهده می‌گیرند.

رییس جمهور ترمپ از منتقدان ناتو بوده و این ایتلاف را "ببر کاغذی" توصیف کرده است وی در سال‌های اخیر به‌طور مداوم از متحدان ناتو خواسته است سهم بیشتری در تأمین هزینه‌های دفاعی بر عهده بگیرند و تا سال ۲۰۳۵ دست‌کم ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی اختصاص دهند.