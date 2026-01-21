اظهارات تازۀ رییس جمهور ترمپ در مورد فعالیت سازمان ملل متحد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز سه‌شنبه گفت که "طرفدار بزرگ" سازمان ملل متحد است. او در عین حال از این نهاد بین‌المللی به دلیل عدم انجام مسوولیت‌هایش، از جمله حل جنگ‌ها، انتقاد کرد.

او در پاسخ به پرسشی در قصر سفید مبنی بر اینکه آیا می‌خواهد "بورد صلح" غزه جایگزین سازمان ملل متحد شود، به خبرنگاران گفت: "سازمان ملل متحد بسیار مفید نبوده است. من طرفدار بزرگ پوتنشیل سازمان ملل متحد استم، اما هرگز بر اساس پوتنشیل خود عمل نکرده است."

او افزود: "سازمان ملل متحد باید هریک جنگ‌هایی را که من حل و فصل کردم، حل و فصل می‌کرد. من هرگز به آنها مراجعه نکردم، حتی فکر رفتن به آنها را هم نکردم. آنها باید بتوانند این جنگ‌ها را حل و فصل کنند."

ترمپ در جنگ‌های بین آذربایجان و ارمنستان، رواندا و جمهوری دموکراتیک کانگو، هند و پاکستان و پیچیده‌ترین جنگ (جنگ غزه - بین اسراییل و حماس که منجر به آتش‌بس شد) میانجیگری کرد.

رییس جمهور ترمپ در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۳ سپتمبر سال گذشته، از سازمان ملل متحد به دلیل عدم کمک به او برای پایان دادن به درگیری‌ها در سراسر جهان انتقاد کرد و گفت که سازمان ملل متحد در حال ایجاد مشکلات جدید است.

او در آن زمان گفت: "سازمان ملل متحد نه تنها مشکلاتی را که باید حل کند، حل نمی‌کند، بلکه اغلب مشکلات جدیدی را برای ما ایجاد می‌کند که باید حل کنیم. بهترین مثال، مساله سیاسی شماره یک زمان ما - بحران مهاجرت کنترول ناشده - است."

رییس جمهور ترمپ روز سه‌شنبه گفت که می‌خواهد سازمان ملل متحد به کار خود ادامه دهد.

او گفت: "من معتقدم که باید اجازه دهید سازمان ملل متحد به کار خود ادامه دهد زیرا پتونشیل بسیار بالایی دارد."

رییس جمهور ترمپ، این هفته با دعوت از رهبران جهان برای پیوستن به هیات صلح و تشکیل کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره امور روزمره آن، مرحله دوم طرح صلح غزه را تحقق بخشید.

هدف طرح صلح که از سوی رییس جمهور ترمپ در سپتمبر گذشته پیشنهاد شد، احیای دوباره غزه پس از ویرانی آن در جنگ دو ساله بین اسراییل و گروه تروریستی حماس است. مرحله اول این طرح، با آتش‌بس به میانجیگری ایالات متحده آغاز شد که در ماه اکتوبر به اجرا درآمد.

رییس جمهور ترمپ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ایالات متحده از روابط نزدیک‌تری با سایر کشورها برخوردار است و با بسیاری از شرکای تجاری خود توافق‌نامه‌های تجاری متعددی امضا کرده است.