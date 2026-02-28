رییس جمهور ترمپ از حملۀ نظامی به ایران خبر داد

ایالات متحده و اسراییل اعلام کردند که روز شنبه حمله‌ای با عنوان "خشم حماسی" علیه ایران آغاز کرده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور، عملیات جنگی بزرگی را علیه رژیم تایید کرد و از ایرانیان خواست که "حکومت خود را به دست بگیرند."

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا در کی خطابۀ تلویزیونی اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده "عملیات بزرگ جنگی را در ایران آغاز کردند."

رییس جمهور ترمپ گفت: "هدف ما دفاع از مردم امریکا از طریق از بین بردن تهدیدهای فوری ناشی از رژیم ایران است که متشکل از گروهی خشن و بسیار بی‌رحم می‌باشد."

دونالد ترمپ افزود: "فعالیت‌های تهدید آمیز آ«ان به طور مستقیم ایالات متحده، نیروهای ما، پایگاه‌های ما را در خارج از اریمکا و متحدان ما را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد.

دونالد ترمپ افزود: "یکی از نخستین اقدامات این رژیم پشتیبانی از یک کودتای خشونت‌آمیز علیه سفارت امریکا در تهران بود که ده‌ها امریکایی را به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند. در سال ۱۹۸۳، نمایندگان ایران حمله به پایگاه بحری در بیروت را انجام دادند که در آن ۲۴۱ نفر از کارمندان نظامی امریکایی کشته شدند."

رییس جمهور ترمپ با تذکر از رویداد سال سال ۲۰۰۰ میلادی گفت: " آنان از حمله به کشتی یو اس اس کول اطلاع داشتند و احتمالاً در آن دست داشتند. بسیاری کشته شدند. نیروهای ایرانی صدها نفر از اعضای خدمات نظامی امریکایی را در عراق کشته و زخمی کردند. نمایندگان رژیم به انجام حملات بی‌شماری علیه نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه در سال‌های اخیر ادامه داده‌اند، همچنین علیه کشتی‌های تجارتی و نظامی امریکایی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی. این یک ترور جمعی بوده است و ما دیگر نمی‌توانیم آن را تحمل کنیم. از لبنان تا یمن و از سوریه تا عراق، رژیم به گروه‌های تروریستی مسلح، آموزش داده و تأمین مالی کرده است که زمین را با خون و گوشت آلوده کرده‌اند."

دونالد ترمپ در ویدویی که در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل منتشر شد، گفت: "امشب می‌گویم که آزادی شما نزدیک است" و خاطرنشان کرد که این عملیات نظامی به برنامه‌های میزایلی و هسته‌ای ایران و نیروی بحری آن حمله خواهد کرد."

ترمپ همچنین گفت که این حملات برای اطمینان از این است که امریکایی‌ها "هرگز توسط یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای تهدید نشوند."

رییس جمهور ترمپ گفت که ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خود و برنامه‌هایی برای توسعه میزایل‌ها برای رسیدن به ایالات متحده ادامه داده است و خطاب به مردم ایران گفت که "دولت خود را به دست بگیرند - این وظیفه شماست که آن را به دست بگیرید."

ترمپ اذعان کرد که ممکن است در این عملیات تلفات امریکایی وجود داشته باشد و گفت: "این اتفاق اغلب در جنگ رخ می‌دهد."

رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که حملاتی در سراسر کشور رخ داده است.

دود از تهران به هوا بلند می‌شد و ظاهراً اولین حمله در نزدیکی دفاتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، رخ داده است.

اسراییل کاتز، وزیر دفاع اسراییل، حمله اسراییل را اعلام کرد و در تمام مناطق اسراییل وضعیت اضطراری فوری اعلام کرد.

این حملات پس از آن صورت گرفت که پس از تعهد رییس جمهور ترمپ برای کمک به معترضانی که با اعتراضات عمومی که اواخر ماه دسمبر شعله‌ور شد - اعتراضاتی که رژیم را به چالش کشیده بودند - افزایش قابل توجه نیروهای نظامی ایالات متحده صورت گرفت.

