دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پنجشنبه شب (۷ ماه می) در یک پیام تروت سوشیل گفت: "سه کشتی جنگی امریکایی در سطح جهانی، با موفقیت بسیار زیاد، از تنگۀ هرمز، زیر گلوله باری دشمن، عبور کردند."

این پیام رییس جمهور، در واکنش به حملۀ نیروهای ایران بر کشتی‌های جنگی امریکای در روز پنجشنبه در تنگۀ هرمز می‌باشد.

رییس جمهور ترمپ افزود: "هیچ آسیبی به سه کشتی جنگی وارد نشد، اما خسارات زیادی به مهاجمان ایرانی وارد شد."

ترمپ گفت: "آنان به‌طور کامل نابود شدند، به‌همراه تعداد زیادی قایق تندرو که برای جبران نیروی بحری ازهم‌پاشیده ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قایق‌ها خیلی سریع و مؤثر به قعر آب فرستاده شدند."

رییس جمهور امریکا در این پیام افزود که میزایل‌های به سمت کشتی های جنگی امریکایی شلیک شد "و به راحتی سرنگون شدند. به همین ترتیب، طیاره‌های بدون سرنشین پرتاب شدند و در هوا سوزانده شدند. آنها به زیبایی به اقیانوس سقوط کردند، بسیار شبیه پروانه‌ای که به گور خود می‌افتد!"

دونالد ترمپ این را اضافه کرد: "یک کشور عادی به این کشتی های جنگی اجازه عبور می‌داد، اما ایران یک کشور عادی نیست. آنها توسط دیوانه‌ها رهبری می‌شوند و اگر فرصتی برای استفاده از سلاح هسته‌ای داشتند، بدون شک این کار را می‌کردند، اما آنها هرگز این فرصت را نخواهند داشت و درست همانطور که امروز دوباره آنها را از صحنه دور کردیم، اگر هر چه سریعتر توافق خود را امضا نکنند، در آینده آنها را بسیار سخت‌تر و با خشونت بیشتری از صحنه دور خواهیم کرد!"

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا افزود سه کشتی جنگی امریکایی ، "با عملۀ فوق‌العاده‌شان، اکنون به محاصره بحری" امریکا علیه رژیم ایران "که واقعاً یک دیوار فولادی است، بازمی‌گردند."

در همین حال، ریچل اسکات، خبرنگار ارشد ای‌بی‌سی نیوز در قصر سفید و کانگرس گفت که در پی درگیری روز پنج‌شنبه در تنگه هرمز، آقای ترمپ در یک تماس تلیفونی به او گفت که پاسخ امریکا به اقدامات تهاجمی ایران به معنی پایان آتش‌بس نیست.

رییس جمهور گفته است: "آتش‌بس ادامه دارد. در حال عملی شدن است."