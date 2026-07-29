دونالد ترمپ به ضربه زدن ایران هشدار داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، در واکنش به حملهٔ ایران بر نظامیان امریکایی در اردن، به کوبیدن ایران هشدار داده است.

قوماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام اوایل روز چهارشنبه (۲۹جولای) خبر داد که سپاه پاسداران ایران در یک تلاش غافلگیرانه، چندین میزایل بالستیکی را در برابر نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه، پرتاب کرد.

دونالد ترمپ به فاکس نیوز با شدیدترین الفاظ گفته است که "ما آنان را به شدت ضربه خواهیم زد".

رییس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که نظامیان امریکایی میزایل‌های بالستیکی ایران را مؤفقانه رهگیری کردند.

دونالد ترمپ این اظهارات را در حالی ابراز کرده که ایالات متحدهٔ امریکا و عربستان سعودی، حملات مشترک را علیهٔ گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق، انجام داده است.

قوماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس، نوشته است که نیروهای امریکایی و عربستان سعودی "به تاریخ ۲۸ جولای، حملات دقیقی را علیه تروریست‌های همسو با ایران که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و تاسیسات انرژی عربستان سعودی مامور کرده بود، انجام دادند".

سنتکام گفته است که "در واکنش به بیش از ۳۰ حمله طیاره‌های بی سرنشین تحت هدایت سپاه پاسداران در ۷۲ ساعت گذشته، چندین ساحهٔ لوژستیکی وتسلیحاتی تروریست‌ها را در شرق عراق" هدف قرار دادند.

گروهٔ موسوم به حشدالشعبی گفته است که در نتیجهٔ این حملات، ۲۰ عضو این گروه کشته شده و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شده است.

دفتر ریاست جمهور عراق، در اعلامیه‌ای این حملات را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت آن کشور خوانده است. در اعلامیه آمده است که حکومت عراق، استفاده از قلمرو آن کشور علیهٔ کشورهای همسایه را نیز رد می‌کند.

دونالد ترمپ در صحبت با فاکس نیوز، تایید کرده است که این حملات در هماهنگی با حکومت عراق صورت گرفت و گروه‌های تحت حمایت ایران را "یک دانه سرطانی در جهان" خوانده است.

عربستان سعودی روز دوشنبه از سقوط دادن طیاره‌های بی سرنشین که به گفتهٔ ریاض از جانب گروه‌های تحت حمایت ایران از قلمرو عراق پرتاب شده بودند، خبر داده بود.

به گفتهٔ ریاض، هدف آن حمله، آماج قرار دادن تاسیسات نفتی عربستان سعودی بود.