دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که واشنگتن سرگرم مذاکرات با ایران است، اما هشدار داد که شکست این تلاش‌ها منجر به اقدام نظامی علیه تهران خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه ۲۷ جولای در صحبت با شبکۀ خبری اکسیوس گفت: "ما در حال انجام مذاکرات عمیق با رژیم ایران استیم. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، اقدام نظامی بسیار قدرتمند را از سر خواهیم گرفت."

آقای ترمپ روز دوشنبه در حالی که عازم ایالت میشیگن بود، با اشاره به ایران به خبرنگاران گفت: " آنان می‌خواهند دیدار کنند و ما دیدار می‌کنیم. ببینیم چه رخ می‌دهد. شانس آن وجود دارد که به توافقی دست یابیم."

او همچنان به عملیات نظامی امریکا بر ایران اشاره کرد و افزود: "بدون آنچه ما انجام دادیم، آنان حتا حاضر به گفتگو با ما نبودند. آنان از طریق رابط‌های و مستقیماً خواستار ملاقات شده اند...فکر می‌کنم چیزهای خوبی رخ داده می‌تواند."

رییس جمهور ترمپ بار دیگر هشدار داد که از مذاکرات نتیجه ندهد، ایالات متحده به عملیات نظامی متوسل خواهد شد.

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا همچنان در مصاحبه با اکسیوس تاکید کرد که برای نتیجه دادن مذاکرات، فرصت زیادی در نظر نگرفته است. او گفت: "یا این روند به‌سرعت پیش می‌رود، یا اصلاً اتفاق نخواهد افتاد."

آقای ترمپ همچنین گفت که حملات امریکا را به مواضع ایران متوقف کرده است تا فرصت دیگر به دپلوماسی داده شود، اما هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات، درگیری‌ها با شدت زیادی از سر گرفته خواهد شد.

ترمپ همچنین گفت که کشورها و طرف‌های درگیر در مذاکرات با ایران از وی خواسته اند تا از آغاز دوبارۀ حملات خودداری کند. او گفت: "همه کسانی که در مذاکرات با رژیم ایران دخیل اند، از من خواسته‌اند شلیک نکنم."

او همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی تصمیم خود برای متوقف نگه داشتن حملات گسترده گفت که در این مدت قیمت نفت کاهش یافته و ارزش سهام افزایش یافته است.

مایک والتز، نمایندهٔ ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه گفت که حملات نظامی این کشور بر ایران به دستور دونالد ترمپ فعلاً متوقف شده است تا فرصت بیشتر برای دپلوماسی فراهم شود.

ولی قصر سفید گفته که رییس جمهور دونالد ترمپ همه گزینه ها در اختیار دارد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، روز دوشنبه (۲۷جولای) گفت که تبادلهٔ پیام‌ها میان دو طرف، از طریق میانجی‌ها صورت می‌گیرد، اما به گفتهٔ او، مذاکرات مستقیم جریان ندارد.

اگرچه نظامیان امریکایی از روز شنبه به این سو، از انجام حملات بر ایران، خبر نداده اند، اما قوماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام،‌ با نشر پیامی در صفحهٔ ایکس، گفته است که محاصره بحری علیه ایران با تمام قوت ادامه دارد.

به دنبال خبر توقف حملات متقابل ایالات متحده و ایران، بازار نفت امروز شاهد افت چشمگیر بود. قیمت یک بیرل نفت، از حدود صد دالر، صبح روز دوشنبه، به کمتر از ۹۰درالر کاهش یافت.