اعتراضات مردمی در ایران وارد نهمین روز شد؛ ترمپ هشدارش را تکرار کرد

اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران، روز دوشنبه پنجم جنوری، برای نهمین روز پی‌هم ادامه داشت.

یک گروه حقوق بشری ایرانی به نام هرانا اعلام کرد که طی هشت روز گذشته، اعتراضات ضد حکومتی در حداقل ۲۲۲ محل، ۷۸ شهر و ۲۶ ولایت رخ داده است که در جریان این حوادث، کم از کم ۹۹۰ ایرانی دستگیر و حداقل ۱۹ معترض کشته شده‌اند.

در همین حال، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، بار دیگر به مقامات حکومت ایران، به خاطر سرکوب مرگ‌بار معترضان ضد حکومتی هشدار داد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا روز یکشنبه چهارم جنوری، در پاسخ به پرسشی در خصوص واکنش ایالات متحده در قبال کشته‌شدگان اعتراضات کنونی ایران گفت: "ما بررسی خواهیم کرد. ما این [اعتراضات] را از نزدیک زیر نظر داریم. اگر آنان مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، فکر می‌کنم ایالات متحده به شدت به آنها ضربه خواهد زد."

محلاتی در تهران، ولسوالی سامان ولایت چهارمحال و بختیاری، سنگسر در ولایت سمنان، همدان، ایلام، مشهد، نیشاپور، آباده، بوشهر، بابل، ساری، فردیس کرج، مشکان فارس، نورآباد ممسنی، زاهدان، بجنورد، کوشک در ولایت اصفهان، شازند در ولایت مرکزی، یاسوج، رشت و قزوین از جمله مناطق ایران بودند که دوباره شاهد حضور مردم در خیابان‌ها و سر دادن شعار علیه کلیت حکومت علی خامنه‌ای بودند.

به استناد تصاویر منتشر شده، ایستادگی مردم در مقابل نیروی سرکوبگر پولیس در مواردی موجب فرار نیروهای پولیس شد.

در این میان حکومت ایران هنوز سعی دارد اعتراضات گسترده ضدحکومتی را محدود به مسایل اقتصادی عنوان کند اما به نظر می‌رسد مردم معترض بر اساس شعارها، رفاه و آسایش را در حکومت غیر از جمهوری اسلامی می‌جویند.